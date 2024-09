Die oberbayerische Slyrs Destillerie – ihr Single Malt Whisky Classic gewann bei der diesjährigen Spirits Selection by CMB eine Goldmedaille, der Slyrs Single Malt Whisky Pedro Ximénez Cask Finish wurde mit einer Silver Medal ausgezeichnet – setzt ihre Produktion auf den neuesten technischen Stand. Die bestehende Produktionshalle in Neuhaus wird abgerissen, eine Neue mit neuer Destillations- und Brauanlage wird den Energie- und Wasserverbrauch in der Produktion deutlich reduzieren und die Kapazitäten der Destillerie erhöhen.

Mehr in der Presseaussendung, die wir erhalten haben:

SLYRS Destillerie baut neue Produktionshalle in Neuhaus

Kapazitätserhöhung mit modernster Technologie und Fokus auf Nachhaltigkeit

Schliersee 23. September 2024 – Der letzte Tropfen Feinbrand ist destilliert, die Malzvorräte sind aufgebraucht und die Produktion steht still – denn SLYRS geht einen großen Schritt in Richtung Zukunft. Ab September wird die bestehende Produktionshalle in Neuhaus abgerissen und durch einen Neubau auf dem modernsten technischen Stand ersetzt. Dieser erhöht nicht nur die Kapazitäten der Destillerie, sondern legt auch besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit.

„Die neue Destillations- und Brauanlage wird den Energie- und Wasserverbrauch in der Produktion deutlich reduzieren,“ betont Geschäftsführer Hans Kemenater. „Mit einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung und einer neuartigen Wärmepumpe im Industriemaßstab können wir sie weitgehend energieautark betreiben.“ Dabei arbeitet SLYRS eng mit Forschungspartnern der TU Dresden zusammen. Auch die Abwärme wird weiterhin genutzt, und an externe Abnehmer weitergegeben, während die bisherige Anlage in Teilen weiterverwendet oder verkauft wird.

Seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2007 wurden mit gut 200 LKW Ladungen Malz knapp 13.500 Sude gebraut und 2.800 Feinbrände produziert, was mehr als 1,8 Mio. Liter New Make entspricht.

SLYRS-Fans müssen sich dennoch keine Sorgen machen: Um den Ausfall während der für sechs Monate geplanten Bauphase zu kompensieren, haben die Destillateure die Produktion in den letzten Monaten erhöht, und das „flüssige Gold vom SLYRSee“ teilweise auch am Sonntag hergestellt. Auch die Erlebnisdestillerie bleibt mit dem neu gestalteten multimedialen Besucherrundgang und Shop regulär geöffnet und bietet mit der neuen Gastronomie „Genussverweilerei“ einen weiteren Anziehungspunkt.

SLYRS – Bavarian Whisky Distillery

Die Whisky Pioniere aus Oberbayern

Seit 1999 setzt SLYRS Maßstäbe in Sachen Whisky-Kompetenz. Mit viel Liebe zum Detail entsteht in der einzigartigen Destillerie am Schliersee im Herzen der bayrischen Alpen unter Geschäftsführer und Destillateurmeister Hans Kemenater ein Original: der SLYRS. Die SLYRS Whisky Destillerie steht als Manufaktur für Produkte höchster Qualität. Die Whisky-Pioniere aus Oberbayern sind echte Überzeugungsbrenner. Denn die absolute Leidenschaft mit der die SLYRS Destillateure ihr Handwerk betreiben ist die Voraussetzung für die einzigartige Qualität der mehrfach international preisgekrönten Whiskys und Liqueure. Doch als einer der größten Whisky-Hersteller Deutschlands ruht sich SLYRS darauf nicht aus.

Authentizität spielt bei SLYRS eine große Rolle. Deshalb wird für den SLYRS Whisky nur bestes bayrisches Getreide und reines Alpenquellwasser aus den Schlierseer Bergen verwendet. Die gesamte Herstellung und Fassreifung erfolgen vor Ort, was dem SLYRS einen durch und durch regionalen, oberbayrischen Charakter gibt.

Stetig entwickeln sich die Whisky-Pioniere weiter und erhalten ihre Vorreiterrolle auf dem deutschen Whisky-Markt aufrecht. Mit Mut, Ideenreichtum und bayrischem Charme streben sie nach vorne – für viele weitere, leidenschaftliche SLYRS Whisky-Kreationen höchster Qualität, die am Schliersee daheim und in der Welt zu Hause sind.

Weitere Informationen unter: www.slyrs.com