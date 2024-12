Duncan Taylor veröffentlicht Whisky für die My Name’5 Doddie Foundation

Über die My Name’5 Doddie Foundation und ihren Kampf gegen die Motoneuronenkrankheit (eine neurologische Krankheit, bei der Motoneurone in Gehirn und Rückenmark degenerieren, und damit Muskelschwäche, Bewegungseinschränkungen und Sprach-, Schluck- und Atemstörungen hevrorrufen) haben wir schon mehrmals berichtet, weil sie aus der schottischen Whiskyindustrie unterstützt wird (zum Beispiel durch Glengoyne – siehe hier – oder Diageo – siehe hier).

Diesmal ist es der unabhängige Abfüller Duncan Taylor, der die Foundation der 2022 verstorbenen Rugbylegende Doddy Weir mit einem Whisky unterstützt: Der Blended Scotch Whisky mit dem Namen Nummer 868 (Weir war der 868. Spieler, der ins schottische Rugbyteam verpflichtet wurde) trägt seinen Tartan als Muster.

Paul Thompson, der Director of Fundrasing bei der My Name’5 Doddie Foundation, sagt dazu:

“It’s well documented that Doddie loved a dram, and it’s a very special moment for the Foundation to release its first core whisky product in partnership with Duncan Taylor Scotch Whisky.

“Every bottle of Number 868 whisky bought will move us closer to finding effective treatments and one day a cure for motor neuron disease. We hope everyone who purchases a bottle will raise a dram in Doddie’s memory, knowing they’ve played a part in helping move us closer to achieving his vision, a world free of MND.”