Neu bei Kirsch Import: Isle of Raasay Columbian Oak, Sea Shepherd 12 y.o., GlenAllachie 21 y.o. und Single Cask & Octaves von Duncan Taylor

Wie jeden Dienstag stellen wir Ihnen auch heute hier die Neuheiten vor, die Kirsch Import in den deutschen Handel bringt. In dieser Woche sind es insgesamt zehn neue Abfüllungen: Von der Isle of Raasay, für Sea Shepherd, The Glenallachie 21 yo Cask Strength Batch #5 sowie Single Cask & Octaves – exklusiv von Duncan Taylor.

Hier alle Details und Infos, so wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben:

Raasay setzt auf rare Hölzer: Start der Oak Species Maturation Series

Windgepeitscht, wild und wunderschön: Ein winziges Eiland vor der Westküste Schottlands schreibt Whiskygeschichte. Seit 2017 wird auf der Isle of Raasay erstmals legal Single Malt gebrannt. Mit ihrer Oak Species Maturation Series schlägt die Isle of Raasay Distillery jetzt ein neues Kapitel auf.



Die limitierten Abfüllungen der Reihe werden den Charakter einzelner Eichenarten zugänglich machen – und demonstrieren, dass es keiner Vorbelegung mit Wein, Sherry und Co. bedarf, um Whisky mit komplexen, tiefen Aromen zu versorgen.



Den ersten Beweis tritt der Isle of Raasay – Quercus Humboldtii Columbian Oak an. Dieser vollständig in Virgin Oak Barriques aus kolumbianischer Eiche gereifte Single Malt ist äußerst selten. Wer eine der 8.500 weltweit verfügbaren Flaschen ergattert, entdeckt köstliche Aromen von Crème Brûlée und Heiderauch.

Isle of Raasay – Quercus Humboldtii Columbian Oak

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Special Release: Oak Species Maturation Series

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Quercus humboldtii Virgin Columbian Oak Barriques

8.500 Flaschen (insgesamt)

50,7% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Stärker & älter für den Meeresschutz: Sea Shepherd 12 y.o. Islay Single Malt

„Verteidigen, schützen, erhalten“, lautet das Motto von Sea Shepherd. 1977 gegründet, ist die aus Spenden finanzierte gemeinnützige Meeresschutzorganisation zu einer globalen Bewegung angewachsen. Aus über 20 Ländern setzen Tausende Freiwillige heutzutage Segel. Ihr entschlossener Kampf gegen Walfänger, Wilderer und Umweltsünder ist hart. Ihn zu unterstützen, ist dagegen leicht. Zum Beispiel mit Sea Shepherd Whisky: mind. 9 Prozent aus dem Verkauf spenden wir an die Umwelt-Piraten!

Kräftiger und älter denn je widmet sich der Sea Shepherd 12 y.o. dem Schutz der Meere und ihrer Bewohner ebenso wie dem Genuss. Denn: Der Islay Single Malt Scotch Whisky überzeugt nicht nur auf hoher See. Stark, rau und vom Meer geprägt wie Sea Shepherd selbst, steht der charaktervolle Preis-Leistungs-Tipp von der schottischen Küste synonym für die legendären Whiskys seiner Heimat. Seine kräftigen, maritimen Noten von Rauch und Torfentfalten sich bei fassstarken 53,4% vol.

Sea Shepherd 12 y.o.

Islay Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Bourbon Casks

53,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Stark in Geschmack & Nachfrage: GlenAllachie 21 y.o.

Die Standard-Range von The GlenAllachie besteht aus mindestens acht Jahre alten Single Malts. Ihr Charakteristikum: Sie reifen v.a. in ausgewählten Sherryfässern. Ein herausragendes Beispiel ist The GlenAllachie 21 y.o.

Mit einer Expertise, die über ein halbes Jahrhundert umfasst, vermählte Billy Walker für das fassstarke Batch 5 handverlesene Pedro Ximénez sowie Oloroso Sherry Puncheons und Hogsheads. Das Resultat? Ein üppiger, luxuriöser Single Malt, der den Gaumen mit Melasse, Orangen und Rosinenbutter glasiert.

The GlenAllachie 21 y.o. – Batch 5

Speyside Single Malt Scotch Whisky

21 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Puncheons

& Hogsheads

49,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Vanilleeis, Brombeeren & Mandelbutter: Single Cask & Octaves – exklusiv von Duncan Taylor

Exklusiv für Kirsch-Kunden haben wir in den flüssigen Whiskyarchiven von Duncan Taylor gestöbert. Das Ergebnis: sieben unabhängige Abfüllungen – ganz allein für den deutschen Markt.



Der Tullibardine 2013/2024 ist ein Single Cask. Elf Jahre in amerikanischer Eiche verleihen dem leichten Highlander Noten von Vanilleeis, weichem Toffee und Holzwürze.



Für die Reihe The Octave gönnt Duncan Taylor ausgewählten Single Malts oder Single Grains ein mehrmonatiges Finish in den ca. 50 Liter fassenden Sherry-Oktav-Fässern – und erzielt so ausgesprochen raffinierte, ausgewogene Geschmacksprofile.



Das belegt der Glenrothes 2012/2024 etwa mit Noten von Brombeermarmelade über Nelken bis Apfelstrudel. Liebhaber von Süße, hellen Früchten und pflanzlichen Noten liegen mit dem spannenden Miltonduff 2011/2024 richtig. Dagegen können erfahrene Genießer mit dem mysteriösen, fruchtig-cremigenAn Iconic Speyside 2011/2024 ihr Whiskywissen testen.



Im Craigellachie 2011/2024 treffen Mandelbutter und griechischer Joghurt auf gemahlenen Kaffee und weißen Pfeffer. Auch der Glen Moray 2008/2024 ist von buttrigen Eigenschaften geprägt, ergänzt von Honig und Marmelade. Der 15 Jahre alte Bunnahabhain 2008/2024 aus dem nicht-rauchigen Zweig der Islay-Brennerei kombiniert dagegen weiße Schokolade und Naan-Brot mit erdigen Noten, Karamell und Pistazien.

Tullibardine 2013/2024

Duncan Taylor Highland Single Malt Scotch Whisky

Private Cask Bottling – Exclusively bottled for Kirsch Import

11 Jahre

Dest. 30/05/2013

Abgef. 30/05/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American Standard Barrel

Fassnr. 105437

251 Flaschen

54,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenrothes 2012/2024 – The Octave

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

12 Jahre

Dest. 2012

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 4943699

89 Flaschen

54,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Miltonduff 2011/2024 – The Octave

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

13 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 8343679

89 Flaschen

54,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

An Iconic Speyside 2011/2024 – The Octave

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

12 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 2943709

91 Flaschen

54,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Craigellachie 2011/2024 – The Octave

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

13 Jahre

Dest. 2011

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 7540775

75 Flaschen

54,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glen Moray 2008/2024 – The Octave

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

15 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 7041174

90 Flaschen

50,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bunnahabhain 2008/2024 – The Octave

Duncan Taylor Islay Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

15 Jahre

Dest. 2008

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Casks

Fassnr. 3842174

90 Flaschen

54,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert