Neu bei Kirsch Import: Ausgewählte Einzelfässer für Anspruchsvolle und Emperor’s Way Otto I.

Dreimal Single Malt Scotch Whisky aus der Speyside, den Highlands und den Lowlands in Form von Einzelfass-Abfüllungen, sowie ein Single Malt Whisky aus dem Harz: Diese vier Abfüllungen stellen die heutigen Neuheiten von Kirsch Import dar.

Hier alle Details zu diesem Quartett, wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben:

Single Party: Ausgewählte Einzelfässer für Anspruchsvolle

Anspruchsvolle Genussmenschen wissen: Nur herausragende Fässer sind es wert, in ihrer reinsten Form abgefüllt zu werden – als fassstarkes Single Cask. Heute ermöglichen drei individuelle Puristen-Whiskys neue Einblicke in Lieblingsregionen sowie traditionelle und moderne Brennereien.

Den Anfang machen die Experten von Duncan Taylor. An Iconic Speyside Distillery 2011/2024 ist ein zwölfjähriger „mystery malt“ aus den flüssigen Archiven des unabhängigen Abfüllers, wo er seine finale Reifezeit in einem einzelnen Sherryfass verbrachte.



Der Blair Athol 2010/2024 stammt aus der geübten Hand von Whisky-Druide Michel Reick. Mit dem Best Dram aus einem sehr alten First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead kommen hierzulande Fans von Single Malts mit Tiefgang und schwerer, dunkler Süße auf ihre Kosten.



„Peat heads“ werden dagegen mit dem 1770 Glasgow 2018/2024 fündig. Die Exklusivabfüllung für Kirsch-Kunden wurde aus einem Oloroso Sherry Cask abgefüllt. Bei knackigen 62% vol. kombiniert der limitierte Lowlander Rauch und Tabak mit Orangenschale, Ingwer, Nüssen, Anis und Eichenwürze.

An Iconic Speyside Distillery 2011/2024

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest. 06/2011

Abgef. 02/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Sherry Cask (Finish)

Fassnr. 29900192

315 Flaschen (insgesamt)

54,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Blair Athol 2010/2024

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre

Dest. 08/02/2010

Abgef. 07/03/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Fassnr. 300304

276 Flaschen

54,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

1770 Glasgow 2018/2024 – Oloroso Cask – Peated

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Kirsch Import (Germany) Exclusive

6 Jahre

Dest. 16/03/2018

Abgef. 04/04/2024

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Virgin American Oak Casks, Oloroso Sherry Cask (Finish)

Fassnr. 18/1192

318 Flaschen

62% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Der neue Single-Malt-Souverän: Royal genießen mit Emperor’s Way Otto I.

In Anlehnung an den historischen Harzer Kaiserweg werden die stark limitierten Whiskys der Hercynian-Marke Emperor’s Way nach Königen und Kaisern benannt. Zu Ehren der royalen Führungspersönlichkeiten konzipiert die Hammerschmiede ihren Peated Hercynian Single Malt kräftig rauchig und mit feiner Fruchtnote. Die Abfüllungen entstehen zu 100 Prozent aus lokaler Gerste, die über niedersächsischem Torf auf bis zu 35 ppm gedarrt wird.

Mit Otto I. (the child) – First Duke of Brunswick besteigt ein ausgesprochen vollmundiger, saftiger Charakter den Thron. Seine Aromendichte verdankt er der Vollreifung in feinen First Fill Pedro Ximénez und Oloroso Sherry Casks. Torfrauch wird so ergänzt durch Rosinen, Früchtekuchen und Mandarinen, Schokolade und Malz sowie geröstete Nüsse, Pfefferkuchen und Karamell.

Benannt ist der neue Single-Malt-Souverän nach einem der wichtigsten Stammväter des europäischen Hochadels. Monarchen wie King Charles, Kaiser Wilhelm oder auch der letzte Zar Russlands können in direkter Linie auf Otto I. zurückgeführt werden. Zu Ehren seiner Geburt im Jahr 1204 ist die handnummerierte Abfüllung auf 1.204 Flaschen limitiert.

Emperor’s Way Otto I. (the child) – First Duke of Brunswick

The Peated Hercynian Single Malt

Dest. 2016-2021

Abgef. 05/2024

Herkunft: Deutschland

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Hogsheads & Octaves

1.204 Flaschen (insgesamt)

59,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert