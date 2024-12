Neu bei Kirsch Import: Lochlea Fallow Edition, Holyrood & Dalmunach von Duncan Taylor und Port Askaig Cask Strength mit neuem Batch

Auch heute präsentiert Kirsch Import wieder Neuheiten und Interessantes aus seinem Whisky-Porfolio: Mit ihrer Lochlea Fallow Edition (Third Crop) beendet die Lowland-Brennerei ihre Seasonal Releases. Aus dem Hause des unabhängigen Abfüllers Duncan Taylor & Co. werden zwei Bottlings der Destillerien Holyrood und Dalmunach unseren Markt erreichen. Und die Elixir Distillers veröffentlichen Small Batch #02-2024 ihres Port Askaig Cask Strength.

Hier alle Details zu den vier Abfüllungen, so wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Fruchtig-würziges Finale:

Lochlea Fallow Edition beendet die Seasonal Releases

In den vergangenen Jahren präsentierten Lochleas saisonale Small Batch Releases den charakteristischen Stil der unabhängigen, familiengeführten Farm Distillery auf vier verschiedene Arten. Als landwirtschaftlicher Betrieb passt Lochlea die Abfüllungen an die Prozesse an, die zur jeweiligen Jahreszeit auf dem Hof in den Lowlands südlich von Glasgow ablaufen.



Die beliebte Lochlea Fallow Edition (Third Crop) aus Sherryfässern ist dem Abschluss der Saison gewidmet – und markiert nun passenderweise auch das Ende der Reihe.

Für die finale Abfüllung wählte Lochlea ausschließlich First Fill Oloroso Sherry Butts aus. Üppig und ein Jahr länger gereift, bietet der Lowland Single Malt ein fruchtig-würziges Erlebnis mit Noten von Bratapfel, Dattel, Honig, nussigem Malzbrot und Pfeffer.

Lochlea Fallow Edition (Third Crop)

Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Köstlicher Bratapfel und süße Medjool-Datteln.



Gaumen: Manuka-Honig und nussiges, frisches Malzbrot.



Nachklang: Üppige, buttrige Sandelholzöle und gemischte Pfefferkörner.

Seltene Single Malts:

Holyrood & Dalmunach von Duncan Taylor

Von Blended Scotch, Premium Single Malts und Single Grains bis zu legendären Single Cask Bottlings: das Sortiment von Duncan Taylor & Co. zeichnet sich vor allem durch edle Whiskys aus. Fachleute und Liebhaber auf der ganzen Welt schwärmen von den komplexen, authentischen Abfüllungen. Diese basieren auf einer Whiskysammlung, die zu einer der größten ihrer Art zählt.

In das flüssige Archiv des unabhängigen Abfüllers zog auch Single Malt der progressiven Holyrood Distillery ein. Die geschmackliche Bandbreite der Craft-Whiskys aus Edinburgh baut auf verschiedenste Malz- und Hefesorten. Der Holyrood 2021/2024 ist eines der äußerst seltenen Single Casks der aufstrebenden Brennerei – und wurde exklusiv für Kirsch-Kunden aus einem Sherry Hogshead in nur 382 Flaschen abgefüllt.



Mit den Abfüllungen der Reihe Battlehill setzt Duncan Taylor der Schlacht von Slioch, nahe der Heimatstadt des Abfüllers, ein flüssiges Denkmal. Zwischen dem 25. und 28. Dezember 1307 besiegte hier die Armee des schottischen Königs Robert Bruce die seines Rivalen John Comyn, Earl of Buchan. Für Battlehill kommen nur feinste Single Malts oder Grains infrage – wie der Dalmunach 8 y.o. Als Single Malt rar, verkörpert er mit fruchtigen und leichten Eigenschaften den typischen Speyside-Stil.

Holyrood 2021/2024

Duncan Taylor Lowland Single Malt Scotch Whisky

Private Cask – Exclusively bottled for Kirsch Import

3 Jahre

Dest.: 25/02/2021

Abgef.: 01/11/2024

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Sherry Hogshead

Fassnr.: 12148

382 Flaschen

54,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dalmunach 8 y.o.

Duncan Taylor Speyside Single Malt Scotch Whisky

Battlehill

8 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ungezähmte Islay-Aromen:

Port Askaig Cask Strength mit neuem Batch

Port Askaig ist das Tor zu Islay. Und ein Synonym für großartigen Whisky. Mit Rauchnoten, salzigen Anklängen oder einem Hauch von Seegras fängt die gleichnamige Marke den typischen Charakter der Insel und ihrer ikonischen Whiskys ein. Die unabhängigen Abfüllungen aus dem Hause Elixir Distillers sind dabei echte „mystery malts“: Von welchen Islay-Destillerien die torfigen Tropfen stammen, ist ein Geheimnis.

Wie einst der 100 Proof hat der Port Askaig Cask Strength aus der Core Range ungezähmte Islay-Aromen im Gepäck. Das jährlich neu aufgelegte Small Batch wird fassstark aus nicht mehr als 60 Fässern einer Destillerie von Islays Nordostküste abgefüllt. Die Fasszusammensetzung macht Port Askaig über einen Code transparent.



Batch #02-2024 kombiniert 62 Prozent Sherryfässer mit Refill Butts und Hogheads sowie einem geringen Anteil an Bourbon Barrels, um komplexe Schichten von dunkler Süße, spritziger Frucht und warmer Würze zu erzeugen, die mit sattem Islay-Rauch verschmelzen.

Port Askaig Cask Strength – Small Batch #02-2024

Islay Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Butts (34%), Oloroso Butts & Hogsheads (28%), Refill Butts & Hogheads (36%), Bourbon Barrels (2%)

59,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Zunächst strömen Zitronen und Bratwurst vom Grill aus dem Glas. Dann ergänzen Noten von Espresso und leichtem Lakritz Aromen von Sirup und halbsüßer dunkler Schokolade. Sultaninen und warme Datteln entwickeln sich zusammen mit sattem, dunklem Kohlenrauch.



Gaumen: Üppiger Lagerfeuerrauch und Toffee spielen mit bitteren Zitronen- und Mandarinenschalen. Ingwerwürze gesellt sich zu Aromen von dunkler Schokolade und Sternanis. Torf entwickelt sich mit einer klassischen medizinischen Islay-Note, während sich Anklänge von Kirsche und getrockneter Himbeere entfalten.



Nachklang: Kakaonibs und Kohlenrauch verbleiben am Gaumen, während Zitronenöl und Himbeerblättertee eine angenehme Trockenheit erzeugen.