Kirsch Import startet 2025: Mit Signatory Vintage, 100 Proof Exceptional Cask, GlenAllachie for Germany und 1770 Glasgow

Zwei, nach Angaben des Importeurs, „Preis-Leistungs-Tipps“ von Signatory Vintage, eine 100 Proof Exceptional Cask Edition aus der Speyside, ein nur in Deutschland erhältliches Oloroso Puncheon Single Cask aus der Brennerei Glenallachie und zwei nun auch in Deutschland erhältliche Bottlings der 1770 Glasgow Distillery – das sind die Start-Editionen von Kirsch Import, mit denen das Unternehmen aus Stuhr den Reigen neuer Whiskys im Jahr 2025 startet. Und wie üblich bringen wir Ihnen alle Details dazu:

Populäre Preis-Leistungs-Tipps: Vorteilhafter Jahresstart mit Signatory Vintage

Frohes Neues: In der Signatory 100 Proof Edition warten gleich zu Jahresbeginn zwei Highlights auf Sie, bei denen hohe Prozente auf niedrige Preise treffen.



Der Speyside (M) 2011/2024 ist ein „mmmmystery malt“, der nicht nur James Bond schmeckt. 100 britischen Proof entsprechend, kommt er mit 57,1% vol. zu seiner Fangemeinde, dem Mindestgehalt, ab dem mit Alkohol getränktes Schießpulver entzündet werden kann. So entfaltet der Preis-Leistungs-Knaller bei angenehmer Intensität elegante, weiche und fruchtige Noten aus First Fill Oloroso Sherry Butts.



Ebenfalls in den andalusischen Fässern gereift, lässt der Orkney (HP) 2010/2024 zarten Torfrauch und herzhafte Würze auf Nüsse und fruchtige Süße treffen. Nach stürmischem Start auf dem Archipel vor der schottischen Nordküste ließ Signatory einem der laut Whisky-Experte Michael Jackson „besten Allrounder der Welt“ gemächliche 14 Jahre Zeit.

Speyside (M) 2011/2024

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Edition #29



13 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butts

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ausnahmeabfüllung für Anspruchsvolle: Neue 100 Proof Exceptional Cask Edition aus der Speyside

Mit den Exceptional Casks der 100 Proof Edition erfüllt Signatory Vintage die Wünsche anspruchsvoller Genießer. Einer der beliebtesten unabhängigen Abfüller Schottlands kombiniert in der Reihe erschwingliche Preise mit lange gereiften Whiskys aus renommierten Brennereien.



Neuestes Beispiel: der Speyside (GL) 16 y.o. Idealtypisch für seine Ursprungsregion, ist der geheimnisvolle Single Malt mit eleganten Eigenschaften ausgestattet. Nach über 16 Jahren in First Fill Oloroso Sherry Hogsheads stoßen tiefe Noten von Nüssen, reifen dunklen Früchten und Zartbitterschokolade hinzu, die sich bei kräftigen 100 Proof, also 57,1% vol., entfalten. George Smith wäre stolz.



Zum ungehemmten Genusserlebnis tragen der Verzicht auf Kühlfiltrierung und die rein natürliche Farbgebung des 16-Jährigen bei.

Speyside (GL) 16 y.o.

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

100 Proof Exceptional Cask Edition #7



16 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogsheads

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Salzkaramelleis, Honigwabe & Rosinenbutter: Billy Walker serviert Kirsch-Kunden ein Single Cask

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Whiskybranche weiß Billy Walker: „In der Welt des Whiskys gibt es keine Gewissheiten, dafür aber manchmal wunderbare Überraschungen.“ Eines dieser Whisky-Wunder serviert der legendäre GlenAllachie Master Distiller jetzt exklusiv den Kunden von Kirsch Import.



Das Single Cask The GlenAllachie 2011/2024 – Oloroso Puncheon zeigt die unabhängige Speyside-Brennerei von ihrer maximal individuellen Seite. Nach 13 Jahren in einem einzelnen Oloroso Sherry Puncheon überzieht der fassstarke Single Malt anspruchsvolle Gaumen mit komplexen Noten von cremigem Salzkaramelleis, eingelegter Honigwabe und Rosinenbutter, gefolgt von getrockneten roten Beeren und Mokka.

The GlenAllachie 2011/2024 – Oloroso Puncheon

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Selected by Billy Walker for Germany



13 Jahre

Dest.: 26/09/2011

Abgef.: 10/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Puncheon

Fassnr.: 800924

709 Flaschen

62,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Nase: Gerösteter Kaffee, Honigwabe und Orangenblüten, dazu reife Kirschen, pochierte Obstgartenfrüchte und Ingwer.



Gaumen: Salzkaramelleis, eingelegte Honigwabe und Rosinenbutter, gefolgt von getrockneten roten Beeren und Mokka

Peated Cask Strength & Peated Small Batch: Fassstarke & experimentelle Neuheiten von 1770 Glasgow

Mit seinem rund um den Globus gefeierten Geschmacksprofil wurde der Glasgow 1770 Peated schnell zum Aushängeschild der unabhängigen, urbanen Glasgow Distillery. Auf 50 ppm wird das Malz für den Lowland-Exoten über Highland-Torf gedarrt.



Mit dem limitierten Glasgow 1770 Peated in Cask Strength legt die Brennerei noch eine Schippe drauf. Der Single Malt transportiert bei 60,7% vol. köstliche Noten von BBQ-Sauce und geräuchertem Schinken über eingelegte Pflaume zu Tabak und dunkler Schokolade.



Auch mit abwechslungsreichen Small-Batch-Abfülllungen brennt die Glasgow Distillery ein neues Whiskykapitel in die Geschichte ihrer Heimatstadt. Der Glasgow 1770 7 y.o. – Marsala Wine Cask reifte vollständig in drei Barriquefässern, die mit dem italienischen Likörwein vorbelegt waren.



Die Fässer wurden Anfang August 2017 mit getorftem Glasgow-Malt befüllt, bevor sie miteinander vermählt und am 23. September 2024 in Fassstärke abgefüllt wurden. Das Ergebnis: üppige Noten von Apfelkompott, rauchigem Speck, gesalzenem Karamell, Brombeeren und Steinobst.

Glasgow 1770 Peated – Cask Strength Batch #2

Lowland Single Malt Scotch Whisky

Limited Edition



Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Virgin American Oak Casks, Pedro Ximénez Sherry Hogsheads (Finish)

1.000 Flaschen (insgesamt)

60,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes:



Nase: Kräftige rauchige BBQ-Sauce, Tabakblätter und üppig geräucherter Iberico-Schinken öffnen sich zu reifen saftigen Brombeeren und klebrigen pochierten Pflaumen.



Gaumen: Süßer BBQ-Rauch mit gegrillter Ananas und Banane führt zu langsam gerösteten Kaffeebohnen, getrockneten Aprikosen und flambierten Orangenschalen.



Nachklang: Lang und vollmundig, mit anhaltenden Noten von süßem Tabak, dunkler Schokolade sowie saftigen Rosinen und Sultaninen, ergänzt durch Spuren gerösteter Eiche.

Glasgow 1770 7 y.o. – Marsala Wine Cask – Peated

Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Series



7 Jahre

Dest.: 08/2017

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Marsala Wine Barriques

Fassnr.: 17/549, 17/550, 17/563

860 Flaschen (insgesamt)

60,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes:



Nase: Sattes Toffee, Apfelkompott, gerösteter Pfirsich und ein Hauch von Salzigkeit, gefolgt von süßem Honigrauch und Himbeerkonfitüre.



Gaumen: Dunkle Früchte und klebriges Toffee, begleitet von reifem Steinobst und rauchigem Speck.



Nachklang: Vollgepackt mit Salzkaramell, Brombeeren und Tabak mit einem trocknenden, eichenbetonten Finale und einem angenehmen Hauch von weißem Pfeffer