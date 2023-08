Für 300 eingeladene Fans gab es gestern im Rahmen der Jim Beam Welcome Sessions ein exklusives Event mit Popstar Mike Singer in Leipzig – der Auftakt der Veranstaltungen für dieses Jahr. 500 weitere Fans haben dann in Köln am 24. August, die nächste Welcome Session mit DJ Topic mitzuerleben – wie, das können Sie untenstehend nachlesen.

Jim Beam Welcome Sessions sind zurück: 300 Musikfans feiern mit Popstar Mike Singer einzigartige Live- Session in Leipzig

Großartige Popmusik, entspannte Atmosphäre und unvergessliche Momente machen die Welcome Session mit Popsänger Mike Singer zu einem einmaligen Erlebnis für Musikbegeisterte.

Leipzig, August 2023 – Mitreißende Sounds, emotionale Verbundenheit und das Gefühl von Gemeinschaft erlebten 300 Fans bei der Jim Beam Welcome Session mit Mike Singer am 10. August 2023 in Leipzig. Mit einer einzigartigen und besonders persönlichen Live-Performance eröffnete der Popmusiker die diesjährigen Jim Beam Welcome Sessions.

Popmusiker Mike Singer begeistert mit authentischen Lyrics und mitreißenden Sounds

Mike Singer etablierte sich durch Hits wie „Deja Vu“ und „Karma“ zu einem der erfolgreichsten Popstars in Deutschland. Seine Fans schätzen besonders die authentische Persönlichkeit und die Nahbarkeit des Popmusikers, die er sich trotz seines Erfolgs beibehalten hat. Bei der Jim Beam Welcome Session in Leipzig erlebten seine Fans den Musiker in einmaliger, besonders nahbarer Atmosphäre. „Auch für mich sind solch persönliche Konzerte wie die Jim Beam Welcome Session etwas ganz Besonderes. Ich kann mit meinen Fans auf direktem Weg interagieren und meine Community hautnah erleben. Einfach ein einzigartiges Gefühl“, so Mike Singer über seinen Auftritt in Leipzig.

Die einmalige Vielfalt der weltweiten Nr. 1 unter den Bourbon Whiskeys

Neben der Performance des Popmusikers begeisterten vielfältige Drinkvariationen, wie der neue In- Drink Jim Beam Sunshine Fizz, das Publikum. Der Drink sorgte durch die Kombination aus dem neuen Bourbon Jim Beam Sunshine Blend, Grapefruit Limonade und Eis für echte Genusserlebnisse. Aber auch die Klassiker aus dem Jim Beam Portfolio, wie Jim Beam Lime Splash und Jim Beam Cola sowie die beliebten Drinks aus der Dose, überzeugten das Publikum.

Jim Beam Welcome Sessions gehen in Köln in die zweite Runde

Nach dem Auftakt in Leipzig folgt im August eine weitere Jim Beam Welcome Session: Topic, einer der weltweit gefragtesten DJs, tritt am 24. August 2023 in Köln auf. Diese Live-Session können 500 Musikbegeisterte miterleben.

Alle Highlights zu den Events sowie Infos zur Teilnahme an der Jim Beam Welcome Session mit Topic unter: www.alwayswelcome.de oder auf Instagram @jimbeam_de.

