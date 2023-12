Ellers Farm Distillery (UK) schließt Founders Release Cask Investment Programm erfolgreich ab

Über die Ellers Farm Distillery in Yorkshire, UK, finden sich in unserem Archiv, das mittlerweile knapp 20.000 News-Artikel umfasst, schon mehrere Einträge. Zuletzt berichteten wir darüber, dass der bekannte britische Comedian und Schauspieler Ricky Gervais Anteile an der Destillerie erwarb.

Schon länger her, nämlich knapp ein Jahr, ist unser Bericht über das Fassprogramm der Destillerie, das im Dezember des Vorjahres startete. Damals wurden 38 Fässer der Ellers Farm Distillery in Stamford Bridge in North Yorkshire angeboten – der Preis für das 200l-Fass betrug 8.000 Pfund inkl. aller Kosten für eine fünfjährige Lagerung.

Jetzt ist das Programm mit dem Verkauf des letzten Fasses laut einem Artikel auf The Spirits Business abgeschlossen – 304.000 Pfund konnten damit eingenommen werden. Die Destillerie vermutet, dass der Preis von 8.000 Pfund für das Fass der höchste ist, der in UK jemals für eine Serie von Erstbefüllungsfässern bezahlt wurde – abgesehen natürlich von Preisen, die für das spezielle Fass 1 aufgerufen wurden.

Ein Kommentar des Gründers, Chris Fraser zur erfolgreichen Beendigung des Founders Release Cask Investment Programms:

“We’re doing something truly innovative and it’s great to see so many people interested in that story and support us as a new whisky distillery by purchasing casks through our Founders Release programme.

“We are on a journey to show the real possibilities of English whisky and we can’t wait to raise a glass with each of our Founders Release owners.”