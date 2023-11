Ricky Gervais investiert in die Ellers Farm Distillery

Die in North Yorkshire ansässige Ellers Farm Distillery kann mit dem englischen Comedian und Schauspieler Ricky Gervais einen neuen Miteigentümer vorstellen. Gervais wurde vor allem durch die BBC-Two-Serie The Office bekannt. Die getätigte Investition wird als groß beschrieben, ohne diese näher zu benennen. Im Rahmen der Vereinbarung investiert darüber hinaus AIG Holdings in den Spirituosenhersteller.

Die Ellers Farm Distillery produziert neben Single Malt Whisky auch Gins und Liköre. Der Deal der Brennerei mit Ricky Gervais sieht wohl vor, hauptsächlich das Flaggschiff Dutch Barn Orchard Vodka zu unterstützen. Gervais plant, wie The spirits busness schreibt, Dutch Barn zu einer „globalen Marke“ zu machen.