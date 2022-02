Serge verkostet: Cragganmore im Duett

Schon auf den Etiketten der beiden Cragganmore, die heute die Verkostungs-Session auf Whiskyfun bilden, finden wir zu viele Unterschiede. Auf der einen Seite die aktuelle Distiller’s Edition, mit einem relativ zarten Whisky-Alter, einem Finish in Port-Fässern und mit 40 Vol. % abgefüllt. Und auf der anderen Seite den 30-jährigen Cragganmore von Hunter Laing aus Old & Rare Platinum Selection, gereift in einem Refill hogshead und mit kräftigen 59,7 Vol. % abgefüllt. So lassen wir die Beiden auch nicht in einem Duell antreten, sondern in einem Duett. Und wir küren keinen Sieger, sondern präsentieren unterschiedliche Bewertungen:

Abfüllung Punkte