Serge verkostet: Alte Indie-Cragganmore als Duo

Beide Malts in der Session des Tages überspringen die 90-Punkte-Hürde

Zwei unabhängige Abfüllungen der Cragganmore Distillery aus vergangenen Zeiten bilden heute die Session auf Whiskyfun. Der 1985er Cragganmore reifte 20 Jahre in einem Bourbon Cask, bis dieses dann für Getränke Weiser abgefüllt wurde. Sein Partner in der Verkostung ist ein zwei Jahre jüngerer 1966er Cragganmore, den Gordon & MacPhail in der Reihe Connoisseurs Choice veröffentlichte. Beide Malts erhalten von Serge Valentin hervorragende Benotungen und überspringen die 90-Punkte-Hürde:

AbfüllungPunkte

Cragganmore 20 yo 1985/2006 (53.5%, Weiser, bourbon cask)91 
Cragganmore 18 yo 1966 (52.2%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice, old brown label, +/-1984)92
