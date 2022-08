Auch wenn wir es uns, auch angesichts der momentan vorherrschenden Temperaturen, noch nicht richtig vorstellen können: In etwas mehr als vier Monaten ist Weihnachten!

Brown-Forman Deutschland weißt in der heutigen Pressemitteilung auf das Jahresendgeschäft hin und präsentiert die Geschenk-Sets der starken Marken aus dem Brown-Forman Deutschland Portfolio für die Weihnachtszeit. Alle Geschenksets sind streng limitiert und ab Oktober 2022 bis Ende des Jahres im teilnehmenden deutschen Lebensmitteleinzelhandel verfügbar:

Brown-Forman Deutschland investiert zum Saisonhöhepunkt wieder in umsatzsteigernde Mehrwert-Promotions

Hamburg, 16.08.2022 – Als Geschenk in der Weihnachtszeit für Freundinnen und Freunde, die Familie oder GeschäftspartnerInnen willkommen und bei SammlerInnen seit Jahren bekannt und beliebt sind die Geschenk-Sets der starken Marken aus dem Brown-Forman Deutschland Portfolio. Die erfolgreichen und jährlich wiederkehrenden JACK DANIEL’S Metall-Geschenkboxen sowie die Sets mit hochwertigen Zugaben für JACK DANIEL’S Single Barrel, Gentleman Jack, Woodford Reserve und die Single Malts Benriach und The GlenDronach sorgen im Handel in der für Spirituosen umsatzstärksten Zeit für zusätzliche Abverkäufe.

Auch dieses Jahr geht die JACK DANIEL’S Metall-Geschenkbox wieder als Quartett an den Start. Sie ist je nach Design mit einer Flasche des legendären JACK DANIEL’S Old No. 7, JACK HONEY mit echtem Bienenhonig, im Geschmack mild-fruchtigen JACK APPLE oder würzigsüßen JACK FIRE bestückt. Der Verkaufspreis liegt bei 20,49 Euro (UVP). Der Mix-Karton enthält je drei Flaschen und drei Geschenkboxen einer Marke. Das 54er-Mischdisplay bildet mit 24 JACK DANIEL’S Old No. 7 sowie je sechs JACK HONEY, JACK APPLE und JACK FIRE Metallboxen und zwölf JACK DANIEL’S Old No. 7 Flaschen neben dem Tennessee Whiskey das gesamte JACK Flavors Angebot ab.

Auch im Super Premium Segment werden JACK DANIEL’S Fans und American Whiskey LiebhaberInnen fündig: JACK DANIEL’S Gentleman Jack (28,49 Euro, UVP) und JACK DANIEL’S Single Barrel (38,99 UVP) werden jeweils als Geschenkset mit einer 0,7-l Flasche und einem hochwertigen, im Markendesign gestalteten Tumbler angeboten. Es verspricht vollendeten Genuss der erlesenen Whiskeys: Während sich Gentleman Jack durch einen besonders milden Geschmack auszeichnet, welcher in der zweifachen Filterung durch eine Schicht aus drei Meter hoher Holzkohle aus Zuckerahorn entsteht, verdankt Single Barrel sein kräftiges Geschmacksprofil der Lagerung der Fässer in den oberen Etagen der Lagerhäuser. Nur eins von 100 Fässern erwählt Master Distiller Chris Fletcher für die Herstellung des vollmundigen Whiskeys. Aufmerksamkeitsstarke, mit je 24 Geschenksets bestückte Displays generieren zusätzliche Aufmerksamkeit. Die 6er-Kartons enthalten je drei Flaschen und drei Sets.

Ein besonderes Geschenk für die Vorweihnachtszeit ist der JACK DANIEL’S Kalender (79,99 Euro, UVP). Er bietet die Möglichkeit, die gesamte JACK DANIEL’S Markenfamilie kennenzulernen und enthält insgesamt 20 0,05-l Miniaturen: JACK DANIEL’S Old No. 7, JACK HONEY, APPLE und FIRE, JACK DANIEL’S Tennessee Rye, JACK DANIEL’S Single Barrel und Gentleman Jack sowie 4 Shotgläser. Ein Karton beinhaltet drei Kalender.

Das Woodford Reserve Geschenkset im hochwertigen Design spricht WhiskeyliebhaberInnen an, die ihren Drink am liebsten in einem stilvollen Tumbler genießen: Der Bourbon, den ein komplexer und gleichzeitig perfekt ausbalancierter Charakter sowie ein Geschmacksprofil von mehr als 200 Aromen auszeichnet, hat im Set einen edlen Kristall-Tumbler an seiner Seite (0,7-l-Flasche, 29,99 Euro, UVP). Die 24er-Displays sind rein mit Geschenksets bestückt, im 6er-Karton befinden sich je zur Hälfte Flaschen und Geschenksets.

Auch beim The GlenDronach 12 Years Geschenkset kommen Freundinnen und Freunde eines perfekt auf den Drink abgestimmten Glases auf ihre Kosten: Das Set bietet neben der 0,7-l Flasche ein exklusives Single Malt Ritzenhoff Grenoble Glas (45,99 Euro, UVP), das den vollmundigen, fruchtig-nussigen Geschmack des in spanischen Oloroso und Pedro-Ximinèz-Sherryfässern gereiften und mehrfach prämierten Super Premium Single Malt perfekt zur Geltung bringt. Der 6er-Karton ist mit drei Flaschen und drei Geschenksets bestückt, das 18er-Display enthält ausschließlich Sets.

Zum zweiten Mal zum Jahresendgeschäft im deutschen Markt erhältlich ist das Benriach The Original Ten Geschenkset. Der 10 Jahre in Bourbon-, Sherry- und neuen Eichenfässern gereifte und mehrfach prämierte Speyside Single Malt hat im Set ein hochwertiges Spey-Glas an seiner Seite (35,99 Euro, UVP). Der 6er-Karten enthält je zu 50 Prozent Flaschen und Geschenksets, die 18-er-Displays beinhalten nur Sets.

Alle Geschenksets sind streng limitiert und ab Oktober 2022 bis Ende des Jahres im teilnehmenden deutschen Lebensmitteleinzelhandel verfügbar. Die Marken werden zusätzlich ganzjährig durch reichweitenstarke Werbe- und PR-Maßnahmen unterstützt.