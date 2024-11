TTB-Neuheiten: The Glendronach 30 yo, Oban 15 yo CS, Bruichladdich Islay Barley 14 yo

Drei neue Funde in der us-amerikanischen TTB-Datenbank können wir heute Morgen vorstellen. Und auch heute danken wir wieder den Kollegen vom 88 Bamboo Editorial Team (Kanpai!), die diese neuen Abfüllungen entdeckten.

Gereift in Pedro Ximinez. Oloroso und Amontillado Fässern und aus der Hand von Master Blender Rachel Barrie, so lauten die Angaben auf dem Label des The Glendronach 30 yo, der mit 46,8 % Vol. in die Flaschen kommt. Hier die Etiketten:

Der nächste Fund ist der Oban 15 yo Cask Strength. Die neue Abfüllung der West Highland Distillery weist ähnliche Merkmale aus, wie das Bottling Oban Young Teddy aus dem letzten Jahr (wir berichteten). Auch diese erhielt ein Finish in Palo Cortado- und Oloroso-Sherryfässern wie das neue Bottling Oban 15 yo Cask Strength. Die kommende Exklusive Release verfügt allerdings über ein deklariertes Alter, und ist mit 55,3 % Vol. in Fassstärke abgefüllt. Auf dem Label sind die offiziellen Verkostungsnotizen zu finden: