Deerness Distillery eröffnet Dashing Deer Kitchen & Bar

Die auf den Orkney-Inseln liegende Deerness Distillery erreichte in den letzten Tagen einige weitere Meilensteine auf ihrem Weg. Bereits seit dem 24. September, wie geplant, bietet die Brennerei in ihrer neuen Dashing Deer Kitchen & Bar saisonale Gerichte an. Diese enthalten Zutaten aus der Region, die Mitglieder der Orkney Food & Drink Regional Food Group versorgen die Dashing Deer Kitchen & Bar mit ihren Produkten.

Ebenfalls neu sind Mash Tun und Fermentation Tanks, die, wie auf dem Facebook-Auftritt der Brennerei zu lesen ist, Mitte Oktober angeliefert wurden. Der geplante Start der Whisky-Produktion in diesem Monat sollte somit möglich sein.