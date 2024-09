Tasting Room der Deerness Distillery genehmigt

Die Deerness Distillery auf den Orkney-Inseln hat die Baugenehmigung für ihren Verkostungsraum erhalten. Der Copinsay Tasting Room, benannt nach der kleinen Insel in Sichtweite der Destillerie, ist einer der letzten Ergänzungen der Brennerei. Im März gab die Destillerie bekannt, eine Finanzierung in Höhe von £246,000 (nicht ganz 290.000 €) für die Bauarbeiten und die Ausrüstung des Cafés und der Brennerei zu verwenden, darunter Maischebottiche und copper whisky stills (wir berichteten). Wenn alles nach Plan läuft, soll die Whisky-Produktion im November beginnen. Andere Teile wie ein größerer Shop, ein Café, der Außenbereich und ein Parkplatz, werden gerade fertiggestellt. Die Brennerei hofft, dass sie am 24. September für die Öffentlichkeit bereitstehen. Der Artikel Planning approved for Deerness Distillery tasting room bei insider.co.uk bietet ein Foto des neuen Brennerei-Shops sowie eine Planungszeichnungs des geplanten Tastings Rooms.

Der Copinsay Tasting Room, im dem bis zu 50 Personen Platz finden, soll bis zum Frühjahr nächsten Jahres in Betrieb gehen können. Nach Abschluss der ganzen Bau- und Erweiterungs-Arbeiten und alles in Betrieb ist, dürfte die Destillerie in der Region 15 neue Arbeitsplätze schaffen.

Stromness auf den Orkneys