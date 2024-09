Serge verkostet: Lagavulin als Duo

Es sei immer ein Vergnügen, Malts der Islay-Brennerei Lagavulin zu verkosten, bemerkt Serge Valentin in seiner Einleitung zur heutigen Session. Und wenn wir uns die beiden Abfüllungen anschauen, die das heutige Verkostungs-Duo bilden, können wir dies mehr als nachvollziehen. Das Lagavulin Cask of Distinction 1991, abgefüllt für GourmetPool (wir stellten Ihnen das Bottling im Juli vor) begegnet dem 18-jährigen ‘Iain’s Farewell Dram’ von Lagavulin (Infos zu dieser Abfüllung finden Sie bei uns hier). In den Bewertungen ist kein Sieger zu erkennen. Und wenn wir ehrlich sind, haben wir uns hier auch keinen Sieger gewünscht, weil wir keinen Verlierer möchten. Ein Unentschieden auf allerhöchstem Niveau:

Abfüllung Punkte

Lagavulin 31 yo 1991/2023 (45.6%, OB, Cask of Distinction, for GourmetPool, fresh-charred American oak hogshead, cask #6498, 213 bottles) 94 Lagavulin 18 yo ‘Iain’s Farewell Dram’ (58.7%, OB, 2nd fill manzanilla, 212 bottles, 2023) 94