GourmetPool präsentiert Lagavulin Cask of Distinction 1991

Eine weiteren außergewöhnliche Abfüllung kann heute der unabhängige Abfüllers GourmetPool präsentieren. Der 31 Jahre alte Lagavulin kommt aus einem speziell für GourmetPool abgefülltem Cask Of Distinction, das mit 45,6% Vol. abgefüllt wurde.

Alle wichtigen Infos über dieses Bottling, das in einer Auflage von 213 Flaschen erscheint, die Bezugsquelle und die Tasting Notes dazu nachfolgend im Infostext, wie wir ihn von GourmetPool erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

TASTE THE EXEPTIONAL

GourmetPool bringt die Originalabfüllung eines 31 Jahre alten Lagavulin aus einem Cask Of Distinction auf den Markt.

Ursprünglich mit dem Ziel gestartet, aufwendig selektierte Weine unter eigenem Label zu vermarkten, hat sich GourmetPool schon früh zusätzlich dem Thema Limited Spirits gewidmet. Für den Bereich Whisky lautete die Vorgabe: ausschließlich limitierte Einzelfassabfüllungen der Spitzendestillen aus Schottland. Ein weiteres jetzt abgefülltes Fass kommt von Lagavulin, ein speziell für GourmetPool abgefülltes Cask Of Distinction.

Entstanden ist aus dem Fass mit der Nummer 6498 ein 31 Jahre alter Lagavulin Whisky mit 45,6% ABV. Der Whisky wurde am 18. Dezember 1991 destilliert und am 30. Januar 2023 abgefüllt. Die Anzahl der Flaschen ist auf 213 Stück limitiert.

Auf der Website unter https://gourmetpool.de/produkt/lagavulin-31-y-o-single-cask-6498/ gibt es weitere Informationen sowie Bezugsquellen.

„CASK OF DISTINCTION“

Die “Casks of Distinction” Fässer sind eine Hommage an die Kunst der Whiskyherstellung. Jedes Fass wird von den Experten von Diageo als einzigartig und herausragend eingestuft. Die Abfüllungen von Lagavulin aus dem Jahr 1991 sind ein Paradebeispiel dafür, wie ein exzellentes Fass den Charakter eines Whiskys prägen kann.



„Wir sind sehr stolz darauf, dass wir zum Kreis der Erlauchten zählen, die ein solch seltenes Fass ihr Eigentum nennen dürfen.“ sagt Leo Baum, Spirituosen Ambassador von GourmetPool.

Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen.

Mit Noten von dunklen Früchten, vanilliger Süße, einer Spur von Islay-Torf-Rauch und einer subtilen Süße, die an die Sherry-Fässer oder Ex-Bourbon-Fässer erinnert, in denen sie gereift sind. Diese Whisky-Auskopplungen aus der Linie “Cask of Distinction” sind wahre Meisterwerke! Für Kenner und Sammler ist der Lagavulin 1991 “Cask of Distinction” mehr als nur ein Whisky – er ist ein Stück Geschichte, ein Zeugnis der Zeit und ein Beweis dafür, dass wahre Qualität Zeit braucht und sich stetig weiterentwickeln kann.

Colour:

Volles Strohgelb mit leichten goldgelben Reflexen am satten Farbrand Anflüge von hellem aber klaren Harz.

Nose

Komplexe vielschichtige Kombination aus dichten Rauch und Torf rauchigen Noten, gefolgt von speckigen, öligen und gegrilltem fettigen Fleischigen Tönen. gegrillter Fisch mit Meeresbrise. Leicht algige Töne, überwachsene Meeresgesteine. Abgehangenes geräuchertes Fleisch. Tadaaa…!!! Ahle Worscht.

In der Hand verrieben: Wildfleisch in Kräutermarinade. Umami

Mouth

Eine kraftvolle, wunderbare Torf-Rauch-Note, Umami, saftig-ölige fleischige Grill-Röst Töne, mit einer knusprigen Ummantelung. Leicht salzige Noten mit feinem Seetang. Appetitanregend, möglich als guter Essensbegleiter, feine Trockenheit und eine Wechselwirkung mit den Schleimhäuten. Bei der Kraft eine feine Fruchtige Note zu gelben saftigen Früchten tendieren, gefolgt von einer Frische.

Finish

Extrem langer und wechselnder Abgang mit einem komplexen, rauchig-frisch-fruchtigen Nachhall mit einer feinen Meeresaromatig, leicht feines vegetabilem Olivenöl.

Comments

Bis jetzt einer der frischesten Lagavulin Whiskys, jemals. Extrem vielschichtig, kraftvoll und auch unerwartet. Ein wahres Meisterwerk!

Neben dieser Originalabfüllung sind eine Reihe weiterer Destinationen geplant, für die ein eigenständiges Designkonzept für Label und Verpackung entwickelt wurde. Die Farbgebung und Formensprache entspricht dem puristischen, aber dennoch modernen und hochwertigen Ansatz von GourmetPool, sich als unabhängiger Abfüller in diesem Segment zu positionieren.

FACTS Lagavulin 31 COD

Brennerei LAGAVULIN Destilliert 18.12.1991 Abgefüllt 30.01.2023 Alkohol 45,6% vol. Limitierung 213 Flaschen

FACTS Gourmetpool

GourmetPool hat sich auf die Auswahl, die Abfüllung und den Vertrieb von hochwertigen, besonders wertstabilen und limitierten Whiskys spezialisiert. Es werden ausschließlich Einzelfassabfüllungen auf den Markt gebracht, überwiegend aus den Premium Brennereien aus Schottland mit einem Mindestalter von 20 Jahren. Aktuell verfügen wir über ein Portfolio von über 30 Fässern, darunter neben verschiedenen über 30 Jahre alten Macallan auch solche von Ardbeg, Springbank, Port Charlotte und Talisker.

https://gourmetpool.com

https://gourmetpool.de/gp-spirituosen-faesser

https://gourmetpool.de/produkt/lagavulin-31-y-o-single-cask-6498