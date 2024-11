GourmetPool präsentiert Macallan 30 y/o aus Fass #7394

Nach dem 26 Jahre alten Ardbeg, dem 20 Jahre alten Ardbeg und dem Lagavulin Cask of Distinction 1991 stellt der unabhängige Abfüller GourmetPool eine weitere außergewöhnliche Abfüllung vor. Der 30 Jahre alte Macallan reift in dem Fass #7394, einem sogenannten Low Fill Dark Sherry Cask. Nach der langen Reife- und Lagerzeit konnte der Single Malt immer noch einen Alkoholgehalt von 58,3 % aufweisen, insgesamt ist diese Abfüllung nur 61 Flaschen limitiert.

Alle wichtigen Infos über dieses Bottling, die Bezugsquelle und die Tasting Notes dazu nachfolgend:

TASTE THE EXEPTIONAL

GourmetPool präsentiert: Der exklusive Macallan 30 y/o aus Fass #7394

Ein Meisterwerk der Whisky-Kunst

GourmetPool, der international tätige unabhängige Abfüller für exklusive und hochwertigste Spirituosen, freut sich, den offiziellen Verkaufsstart des Macallan 30 y/o aus dem Fass #7394 bekannt zu geben. Diese außergewöhnliche Abfüllung ist nicht nur ein besonderer Genuss, sondern auch ein wahres Sammlerstück, das die Herzen von jedem Whisky-Liebhaber höher schlagen lässt.

Weitere Infos unter https://gourmetpool.de/produkt/macallan-30-y-o-single-cask-7394/

Einzigartigkeit des Low Fill Cask

Was macht diesen Macallan so besonders? Das ist in erster Linie die Reifung in einem Low Fill Dark Sherry Cask. Diese Art von Fass enthält weniger Whisky als ein Standardfass, was zu einer intensiveren Interaktion zwischen dem Holz und dem Destillat führt. Durch die reduzierte Menge an Flüssigkeit im Fass hat der Whisky eine größere Oberfläche, die mit dem Holz in Kontakt kommt. Dies führt zu einer schnelleren und tiefgreifenderen Aromenentwicklung, die dem Whisky eine bemerkenswerte Komplexität verleiht.

Ein kraftvoller Genuss

Mit einem Alkoholgehalt von 58,3% ist dieser 30 Jahre alte Macallan ein kraftvolles Erlebnis. Solch ein hoher Alkoholgehalt ist bei einem Whisky dieser Altersklasse äußerst selten und zeugt von der außergewöhnlichen Qualität des Fasses und der Destillation. Der Whisky hat über die Jahre hinweg seine Stärke bewahrt, was ihn zu einem faszinierenden Genuss für erfahrene Whisky-Trinker macht, die die Balance zwischen Kraft und Eleganz schätzen.

Limitierte Verfügbarkeit

Stefan Fiedler, Geschäftsführer von GourmetPool:

„Der Macallan ist mit nur 61 Flaschen unsere aktuell exklusivste Abfüllung. Das macht ihn zu einem begehrten Sammlerstück und einem perfekten Geschenk für Whisky-Enthusiasten.“

Tastingnotes:

Colour:

rot-bräunlicher Wildblütenhonig, mit Caramel-Kirschholz-Tönen.

Nose:

Komplexe dichte und warme süßlich-vielschichtige Kombination an winterlichen Gewürzen. Vanilliger Bratapfel mit dunklem Dörrobst, Gesteck aus Orange mit Zimt und Nelke, dunkler roter Kampotpfeffer, gefolgt von warmen nussiger Marzipanstollen. Malzig, mit klarem warmen und alten Holzaromen, mit Anflügen von braunem speckigen Leder.

In der Hand verrieben:

Honig, Harz, leicht Würzig, mit feiner Süße, viele Alterstöne.

Mouth:

Kraftvoll intensiv, dunkle Sherry-Noten, trocken tiefgründig mit einem Hauch von Süße, kein dominant überlagernder Süßweinsherry, sondern eher vielschichtig, facettenreich ausgewogen. Er kommt sehr stark und voll daher, die ungewöhnlich hohe ABV wird in das komplexe Gesamtbild eingebunden. Leicht vegetabile reife Noten, von heimischem Gemüse, kombiniert mit dichtfleischigen Nüssen wie Pekannuss, Pinie und gebackenen Maronen. Eine Kombination von Würze mit Süße, leichten gebrannten Mandeln, karamellisiert. Nuancen von Kirsch, holzigen Tönen gefolgt von Oloroso Noten mit Trockenfrüchten.

Finish:

Mittellang anhaltender Abgang, trocken, leicht würzige Trockenfrüchte, sehr vielschichtig und intervallreich mit Nuancen auf vielen Ebenen.

Comments:

Ein gehaltvoller, eher untypischer und sehr besonderer Macallen, der keine vergleichbaren Kollegen am Whisky Olymp hat. Durch die besondere Reifung in einem Dark-Sherry-Low-Fill-Cask präsentiert er sich intensiv und auf eine Art und Weise, die bei vergleichbaren Macallan Whiskys kaum gefunden werden kann.

FACTS Macallan 30 Low Fill Cask

Brennerei: MACALLAN

Destilliert: 19.04.1990

Abgefüllt: 01.07.2021

Alkohol: 58,3% vol.

Limitierung: 61 Flaschen

FACTS Gourmetpool

GourmetPool hat sich auf die Auswahl, die Abfüllung und den Vertrieb von hochwertigen, besonders wertstabilen und limitierten Whiskys spezialisiert. Es werden ausschließlich Einzelfassabfüllungen auf den Markt gebracht, überwiegend aus den Premium Brennereien aus Schottland mit einem Mindestalter von 20 Jahren. Aktuell verfügen wir über ein Portfolio von über 30 Fässern, darunter neben verschiedenen über 30 Jahre alten Macallan auch solche von Ardbeg, Springbank, Port Charlotte und Talisker.

