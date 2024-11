Serge verkostet: Gemischtes, Wein und Geheimnisse

Allzu hoch sollten unsere Erwartungen an die gesamten Benotungen im heutigen Tasting auf Whiskyfun nicht sein. Denn Serge Valentin serviert in der Session des Tages zwei Single Malts, die ein Finish in Rotwein-Fässern genossen. Erwartungsgemäß, denn Serge’s Missverhältnis zur Verbindung von Whisky und Rotwein scheint fast sprichwörtlich, werden die beiden Abfüllungen von ihm, nennen wir es ‚zurückhaltend‘, bewertet. Und doch lohnt sich ein Blick auf die heutigen Kandidaten der Verkostung, denn einige wissen sehr zu überzeugen und erzielen dementsprechend auch eine hohe Punktzahl:

Abfüllung Punkte

Creag Dhu (40.2%, OB, Speyside single malt, oloroso, circa 2022?) 79 Canmore (40%, Charles Edge London, single malt, bourbon & sherry, circa 2023) 76 Enigma 15 yo 2008/2024 (54.8%, Cadenhead, Islay single malt, bourbon hogshead, 1494 bottles) 90 Scarabus ‘Sherry Cask Edition’ (46%, Hunter Laing, Islay single malt, 2024) 87 Parkmore Selection 8 yo (46%, Aceo, Highland single malt, Barolo cask finish, circa 2023) 70 A Secret Speyside Distillery 13 yo 2010/2023 (51%, HK Whisky, Chinese Yellow Wine Cask Finish, cask #2) 89 Cream of Sponge 28 yo 1993/2022 (44.7%, Whisky Sponge, Highland single malt, refill hogshead, 263 bottles) 87 Celestial (50%, Compass Box, blended Scotch, 2024) 87 Big Peat ‘15th Anniversary’ (50%, Douglas Laing, blended malt, red wine cask finish, 2024) 70