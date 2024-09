Zum 15. Geburtstag von Big Peat: Douglas Laing veröffentlicht Jubiläumsbottling

Heute scheint der Tag der Geburtstage zu sein, denn nach Serge Valentin feiert auch Big Peat Geburtstag – den 15., um genau zu sein. Und zu diesem Anlass hat Douglas Laing das Big Peat 15th Anniversary Bottling des beliebten Blended Malt aus Islay aufgelegt, und zwar zum Gutteil in Rotweinfässern gereift und mit einem speziellen Design. In Deutschland wird es natürlich ebenfalls verfügbar sein – die Pressenachricht gibt 75 Euro als UVP an.

Hier alle Infos zum Big Peat 15th Anniversary Bottling, jetzt in der deutschen Version, die wir vom Importeur Rising Brands erhalten haben, und mit den Tasting Notes:

Douglas Laing feiert 15. Jahrestag von Big Peat mit einzigartiger Abfüllung

Glasgow/ Nürnberg, 20.09.2024 Douglas Laing & Co. veröffentlicht eine einzigartige Big Peat Jubiläumsabfüllung anlässlich des 15. Jahrestags des beliebten Islay Blended Malt Whiskys. Mit einem Alkoholgehalt von 50 % vol. abgefüllt, reifte diese limitierte Edition hauptsächlich in handverlesenen Rotweinfässern, die dem rauchigen Islay Blended Malt Scotch Whisky seine einzigartige Note verleihen.

Besonderes Augenmerk gilt der maßgeschneiderten Verpackung, auf der 15 spannende Details über Big Peat, die Insel Islay und den einzigartigen Whisky zu finden sind. Zudem gibt es die Möglichkeit via QR-Code dem Big Peat Club beizutreten der 2025 einige Neuheiten bereit hält.

Dank der besonderen Fassreifung dürfen sich Big Peat Fans auf ein warmes Raucharoma mit erdigen Noten freuen, umspielt von Waldbeeren und Vanille. Am Gaumen sind Toffee, dunkle Schokolade und etwas Nuss zu finden, gefolgt von einem langen, vollmundigen Finish mit viel Torfrauch und einer gewissen Würze – eine einzigartige Kombination, um diesen Anlass zu würdigen.

Die Feier zum 15-jährigen Bestehen von Big Peat ist für alle bei Douglas Laing ein ganz besonderer Moment, und man blickt voller Vorfreude auf die kommenden Jahre.

Chloe Wood, Brand Manager von Big Peat, kommentierte die Sonderabfüllung wie folgt:

„Wir sind begeistert, 15 erfolgreiche Jahre Big Peat zu feiern und dieses Ereignis mit dieser Abfüllung zu huldigen, ist ein besonderer Moment für uns hier bei Douglas Laing. Die für diese besondere Abfüllung handverlesenen Rotweinfässer liefern uns ein völlig einzigartiges Geschmacksprofil, das den klassischen Islay-Torfrauch für den Big Peat bekannt ist, mit der fruchtig-schokoladigen Nussigkeit, die seine behutsame Reifung hervorgebracht hat, in Einklang bringt. Ein Dram zum Genießen und ein Moment, der gefeiert werden muss.“

Die Big Peat 15th Anniversary Edition wird ab September 2024 weltweit bei Whisky Fachhändlern sowie im Onlinehandel erhältlich sein.

Tastingnotes:

In der Nase beginnen warme, erdige Rauchnoten gefolgt von fruchtigen Waldbeeren und Vanille. Am Gaumen überwiegen fruchtige Aromen im Zusammenspiel mit Toffee, dunkler Schokolade und etwas Nuss. Das Finish ist langanhaltend mit viel trockenem Torfrauch.

Big Peat 15th Anniversary Edition in der 0,7-Liter-Flasche; 50,0 % Vol.; UVP: 74,99 Euro