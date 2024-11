Ihren ersten Höhlenwhisky SILD Lost Cave stellt die Lantenhammer Destillerie heute vor. Der Single Malt reifte in einer wiederentdeckten Höhle am Ufer des Schliersees, die Erstabfüllung ist auf 710 Flaschen limitiert, und ab dem 16. November für UVP 99,90 € erhältlich.

Die gesamt Geschichte der wiederentdeckten Höhle, und warum diese nun als ware house für den SILD Whisky der Lantenhammer Destillerie, können Sie in der folgenden Presseaussendung ganz genau erfahren:

„HÖHLENFORSCHER“ ENTDECKEN ERSTEN SILD WHISKY AM SCHLIERSEE

SILD Whisky präsentiert ersten Höhlenwhisky „Lost Cave“ als streng limitierte Single Malt Erstabfüllung.

Hausham, November 2024 – Die innovative und traditionsreiche Marke SILD Whisky setzt erneut Maßstäbe im Bereich Premium Whisky. SILD Geschäftsführer Anton Stetter und Master Distiller Tobias Maier lüften das Geheimnis des weltweit ersten SILD Whiskys „Lost Cave“. Erstmals gereift in einer wiederentdeckten Höhle am Ufer des Schliersees verspricht diese auf 710 Flaschen begrenzte Erstabfüllung ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis. Die selbsternannten Höhlenforscher der LANTENHAMMER Destillerie präsentieren einen extrem fruchtigen Single Malt für UVP 99,90 €, der Liebhaber und Sammler gleichermaßen begeistert.

Der auf einer Seehöhe von 777 Metern gelegene von den Kalkalpen eingerahmte Schliersee gehört zu den schönsten Seen Bayerns. An seiner Westseite ragt ein gewaltiger üppig bewaldeter Felssporn in den See und bildet die Halbinsel Freudenberg. Seit Anfang des 19.ten Jahrhunderts ist der Freudenberg Ziel für Jäger und Naturfreunde und war äußerst beliebt bei den Bayrischen Königen und deren Hofstaat, die als erste eine Jagdhütte dort errichteten. Viele Jahre später, 2021 wurde bei Baumpflegearbeiten an der Nordseite des Felssporns ein Dachsbau entdeckt. Nach näherer Untersuchung stellte sich der vermutete Dachsbau als Eingang zu einem größeren Höhlensystem dar.

Der Betriebsleiter des Freudenberg Gästehauses Hans Peter Geisler ließ seinem Entdeckergeist freien Lauf und erkundete die fast verschüttete Höhle. Zusammen mit seinem Freund Anton Stetter, dem Mitinhaber der Fa. Lantenhammer, kraxelten die abenteuerlustigen Unternehmer in die Unterwelt des Freudenbergs. Die Beiden waren völlig überrascht, wie groß die Höhle eigentlich war und dass es keinerlei Kenntnis oder Dokumente über das unterirdische Naturdenkmal gab.

Die selbsternannten Höhlenforscher waren sich sofort einig: „Neben dem Whiskyschiff und einem Bunker auf der Insel Sylt, ist die Höhle der perfekte Ort zum Lagern unserer Whiskyfässer,“ so SILD Geschäftsführer Anton Stetter: „Die klimatischen Bedingungen mit einer Luftfeuchtigkeit von 94% und einer Durchschnittstemperatur von 8°C sind für die Reifung unseres Single Malt Whiskys einzigartig. Da muss unser Whisky reifen.“

Gesagt, getan! Mit seinem Team rund um SILD Master Distiller Tobias Maier wurden kurzerhand die ersten Fässer über einen unbefestigten, steilen Waldweg zur Höhle getragen und eingelagert. „Unser SILD New Make aus Sylter Gerste wird mit einer Alkoholstärke von 55% Vol. in ehemalige Rum Fässer gefüllt,“ erläutert Tobias Maier: „Durch die hohe Luftfeuchtigkeit in der Höhle tropft ständig Wasser von der Decke auf die Fässer, was neben der Fruchtigkeit dem SILD Lost Cave seine leicht mineralische Note verleiht. Ein Whiskygenuss für die besonderen Momente.“ Nach drei Jahren intensiver Reifung in der Kaverne ist der SILD „Lost Cave“ Single Malt Whisky mit 48% Vol. die erste Abfüllung mit einer Auflage von 710 Flaschen, die der Beginn einer jährlichen Whisky Edition ist. Der SILD „Lost Cave“ erscheint in einer edlen Rundkartonage, welche die hochwertige Whiskyflasche zum perfekten Geschenk für Whiskyliebhaber und Sammler macht.

Den bekannten Whiskypionieren ist mit dem Höhlenwhisky vom Schliersee ein weiterer Coup gelungen, wenn es um innovative und kreative Whiskys aus Deutschland geht. Ab dem 16. November 2024 startet der offizielle Verkauf des SILD „Lost Cave“ Single Malt Whisky 48% in der klassischen 700 ml SILD Flasche beim legendären Winterlichen Hoffest der LANTENHAMMER Erlebnisdestillerie und ist erhältlich im LANTENHAMMER Onlineshop und bei ausgewählten Fachhändlern und Premium Partner für UVP 99,90 €. Wer sich jedoch eine der begehrten Flaschen sichern will, sollte schnell sein – diese erste limitierte Höhlen-Edition ist ein echtes Sammlerstück.

Weitere Informationen unter www.lantenhammer.de und www.sild-whisky.de

Über LANTENHAMMER Destillerie

Die LANTENHAMMER Destillerie steht seit 1928 für erstklassige Edeldestillate aus Meisterhand und überzeugt immer mehr Genießer in ganz Deutschland mit einer reichen Vielfalt an feingeistigen Produkten. Ihre Wurzeln hat die Traditionsmanufaktur im bayrischen Hausham – nur fünf Minuten vom Schliersee entfernt. Von dort setzt sie durch Premiumqualität, Perfektion und ihre generationenübergreifende Erfahrung immer wieder neue, kreative Glanzpunkte im Spirituosenmarkt.

Die Leidenschaft für die Destillierkunst fördert bei LANTENHAMMER stets das Bestreben, Gutes noch besser zu machen. Mit klarem Fokus auf die Herkunft der Früchte, Qualität, sorgfältigste Verarbeitung und durch den Verzicht auf künstliche und naturidentische Zusätze kreiert das junge, dynamische Team von Destillateurmeister und Geschäftsführer Tobias Maier neben der kostbaren Auswahl an Edelbränden, Liqueuren und Fruchtcuvées auch den BAVARKA Vodka, den JOSEF GIN, die RARITAS Liköre, den „Aperitivo Bavarese“ GIN CHILLA, den Bavarian Rum RUMULT und SILD Whisky.

Ihr einzigartiges Aroma und die besondere Milde erhalten die LANTENHAMMER Destillate durch die jahrelange Lagerung und Reifung in historischen Steinzeugbehältern, eine echte LANTENHAMMER Besonderheit. Im Juli 2014 kehrte LANTENHAMMER vom nahen Schliersee in die Heimat Hausham zurück: Hier befindet sich nun eine der modernsten Destillerien Europas mit Besucherzentrum und Erlebniswelt – Die LANTENHAMMER Erlebnisdestillerie. Ausgezeichnet vom International Spirits Award (ISW Meininger Verlag) als „Destillerie des Jahres“ 2020, 2021, 2022 und 2023. Zusätzlich prämiert mit dem Meininger Award of Excellence als „Spirituosenunternehmen des Jahres 2023“

Über SILD Single Malt Whisky

Schon vor über 60 Jahren kaufte der angesehene Sylter Kaufmann und Weinhändler Rainer Heiliger den Produktionsstandort der Holstenbrauerei, in Westerland, Bötticher Straße 7, auf Sylt, um seine edlen Weine zu lagern. In dem historischen Gebäude befand sich auf dem Speicher auch eine Torfkammer, was den Whiskyliebhaber sofort zum Schwärmen brachte. Feinkost Heiliger war schon damals in den 1960er und 70er Jahren eine der Topadressen für namhafte und rare schottische Single Malt Whiskys in Deutschland. Vom ersten Gedanken bis zum ersten Fass eines eigenen Sylter Whiskys sollten jedoch noch viele, viele Jahre vergehen. Alexander Sievers, Schwiegersohn und heutiger Inhaber der Weinhandlung Heiliger, ein ebenso leidenschaftlicher Whiskykenner, griff die Idee des Schwiegervaters auf. Feuer und Flamme für das Projekt startet Alexander Sievers zuerst alleine, dann gemeinsam mit dem Macher der LANTENHAMMER Destillerie Anton Stetter, der 1999 mit seinem Bruder Florian als Whisky-Pionier seinen ersten Single Malt am Schliersee in Bayern brannte. Die Marke SILD, der Inselwhisky, war geboren.

Neben dem wohl weltweit einzigen, auf dem Schiff gereiften SILD „Crannog“ Single Malt Whisky ergänzte vor zwei Jahren der SILD „Jöl en Reek“ Single Malt Whisky das SILD Sortiment mit einem mit Sylter Torf gedarrten Premium Whisky. Der neueste Coup ist das bayrische Trio mit SILD „Heritage 28“, SILD „Triple Cask“ und SILD „Honey & Heather“, das die SILD Whisky Familie vervollständigt. Mit dieser Leidenschaft für das Besondere entstehen einmalige Whisky-Momente in limitierter Auflage.