„Winterliches Hoffest“ der Lantenhammer Destillerie zieht tausende Gäste an

Die Destillerie Lantenhammer, unter Whiskyfreunden für ihren SILD Whisky bekannt, veranstaltete zum zehnjährigen Jubiläum der Erlebnisdestillerie ein großes Hoffest – das übrigens bereits zum neunten Mal stattfand. Dort wurde nicht nur die SILD Edition „Lost Cave“ (wir berichteten darüber hier) vorgestellt, sondern es gab auch zahlreiche andere Attraktionen wie kulinarische Stände und ein großes Feuerwerk.

Seitens des Veranstalters zieht man nun eine sehr positive Bilanz und freut sich über den regen Besucherandrang.

TAUSENDE FEIERN BEIM „WINTERLICHEN HOFFEST“ 10 JAHRE ERLEBNISDESTILLERIE.

Hausham, November 2024 – Mit ihrem neunten „Winterlichen Hoffest“ hat die LANTENHAMMER Traditionsbrennerei zum 10-jährigen Bestehen der Erlebnisdestillerie erneut ein vorweihnachtliches Highlight im Oberland gesetzt und am vergangenen Wochenende tausende Besucher nach Hausham gelockt. In der einzigartigen Kulisse des geschmückten Innenhofes erlebten die Gäste stimmungsvolle Genussfreuden und bayerische Herzlichkeit bei sonnigem Winterwetter und festlicher Musik.

Das „Winterliche Hoffest“ bot am 16. und 17. November ein abwechslungsreiches Programm und ein vielfältiges Angebot an Schmankerln, Handwerkskunst und besonderen Genussmomenten. Als einen der Höhepunkte konnten die Besucher am Samstagabend ein farbenfrohes Brilliantfeuerwerk über den Dächern der Brennerei bewundern. Ein weiteres Highlight war der Verkaufsstart der streng limitierten SILD Whisky Edition „Lost Cave“, die erstmals zum Fest vorgestellt wurde und nicht nur bei Whiskyliebhabern heiß begehrt war. Besonderes Interesse fand auch die kulinarische Vielfalt der Veranstaltung. Von Glühweinkreationen an den LANTENHAMMER Bars bis hin zu herzhaften und süßen Leckereien bot der Schlemmerbereich eine Auswahl für jeden Geschmack und lud zum Verweilen ein. Die musikalischen Highlights setzten am Sonntag die Guichinger Alphornbläser und an beiden Tagen die legendären „Sweet Dudes“ mit ihren akustischen Rock- und Popklängen, die das Hoffest stimmungsvoll untermalten und die Besucher zum Mitschunkeln animierten.

Auch die über 20 Aussteller aus der Region trugen zur einzigartigen Atmosphäre bei. Kunsthandwerker und regionale Produzenten präsentierten ihre Werke von Leder- und Holzkreationen bis hin zu handgemachten Schokoladen und Naturprodukten. Für viele Besucher bot das Fest eine ideale Gelegenheit, bereits erste Weihnachtsgeschenke zu erwerben und dabei regionale Betriebe zu unterstützen.

Die exklusiven Brennerei-Führungen und die Verkostung der neuesten LANTENHAMMER Kreationen, darunter das „Weihnachtselixier“ mit feinen Walnuss-, Apfel- und Schlehennoten, rundeten das Genusserlebnis ab. Die mittlerweile in der 7. Auflage erschienene Sonderedition fand großen Anklang und wurde vielfach als perfektes Geschenk gelobt.

Ein weiteres Highlight war die Live-Tattoo-Show des Schlierseer Tattoo-Artists Dani Writecore, der mutigen Besuchern die kostenfreie Möglichkeit gab, sich vor Ort ein Tattoo für den guten Zweck stechen zu lassen. Dabei kamen 1500,- € für den Förderverein Miesbacher Warmbad e.V. zusammen. Die Show war an beiden Tagen ein Publikumsmagnet und unterstrich den besonderen Erlebnischarakter des Hoffests. Bei der diesjährigen LANTENHAMMER Tombola gab es ebenfalls ausschließlich Gewinner: Neben hochwertigen Preisen konnten zusätzlich 3000,– € für den Förderverein Warmbad Miesbach e.V. gesammelt werden. „Wir freuen uns die stolze Summe von 4500,– € an das Warmbad in Miesbach als Begegnungsstätte für alle Generationen unterstützen zu können“, betonte LANTENHAMMER Geschäftsführer Tobias Maier.

Mit seinem „Winterlichen Hoffest“ hat die LANTENHAMMER Erlebnisdestillerie die Vorweihnachtszeit im Oberland auf eindrucksvolle Weise eingeläutet und zahlreiche Besucher begeistert. Schon jetzt steigt die Vorfreude auf das nächste „Winterliche Hoffest“ am 15. und 16. November 2025 an.

Über LANTENHAMMER Destillerie:

Die LANTENHAMMER Destillerie steht seit 1928 für erstklassige Edeldestillate aus Meisterhand und überzeugt immer mehr Genießer in ganz Deutschland mit einer reichen Vielfalt an feingeistigen Produkten. Ihre Wurzeln hat die Traditionsmanufaktur im bayrischen Hausham – nur fünf Minuten vom Schliersee entfernt. Von dort setzt sie durch Premiumqualität, Perfektion und ihre generationenübergreifende Erfahrung immer wieder neue, kreative Glanzpunkte im Spirituosenmarkt.

Die Leidenschaft für die Destillierkunst fördert bei LANTENHAMMER stets das Bestreben, Gutes noch besser zu machen. Mit klarem Fokus auf die Herkunft der Früchte, Qualität, sorgfältigste Verarbeitung und durch den Verzicht auf künstliche und naturidentische Zusätze kreiert das junge, dynamische Team von Destillateurmeister und Geschäftsführer Tobias Maier neben der kostbaren Auswahl an Edelbränden, Liqueuren und Fruchtcuvées auch den BAVARKA Vodka, den JOSEF GIN, die RARITAS Liköre, den „Aperitivo Bavarese“ CHILLA, den Bavarian Rum RUMULT und SILD Whisky.

Ihr einzigartiges Aroma und die besondere Milde erhalten die LANTENHAMMER Destillate durch die jahrelange Lagerung und Reifung in historischen Steinzeugbehältern, eine echte LANTENHAMMER Besonderheit. Im Juli 2014 kehrte LANTENHAMMER vom nahen Schliersee in die Heimat Hausham zurück: Hier befindet sich nun eine der modernsten Destillerien Europas mit Besucherzentrum und Erlebniswelt – Die LANTENHAMMER Erlebnisdestillerie. Fünffach ausgezeichnet vom International Spirits Award (ISW Meininger Verlag) als „Destillerie des Jahres“ 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024. Zusätzlich ausgezeichnet als „Spirituosenunternehmen des Jahres 2023“ mit dem Meininger Award.