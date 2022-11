Re-Start! Nachdem zwei Jahre lang das Winterliche Hoffest in der Lantenhammer Destillerie nicht möglich war, gibt es am 19. und 20. November 2022 endlich wieder im Innenhof der Traditionsbrennerei einen „vorweihnachtlichen Hüttenzauber mit einmaliger Atmosphäre“, wie Lantenhammer in ihrer Pressemitteilung schreibt. Diese finden Sie im Anschluss, ergänzt durch einige atmosphärische Bilder:

Winterliche Festtage in der Lantenhammer Destillerie

Nach zwei Jahren Corona-Pause lädt Lantenhammer zum „Winterlichen Hoffest“ ein.

Hausham, November 2022 – Nach einer zweijährigen Corona-Pause veranstaltet die Lantenhammer Erlebnisdestillerie wieder das legendäre „Winterliche Hoffest“. Für ein Wochenende verwandelt sich am 19. und 20. November der Innenhof der Traditionsbrennerei in einen vorweihnachtlichen Hüttenzauber mit einmaliger Atmosphäre. Es locken kulinarische Schmankerl, regionale Handwerkskünstler und exklusive Sonderabfüllungen aus der Destillerie bei freiem Eintritt in die Erlebniswelt nach Hausham. Alles getreu dem Motto: Aus Liebe zum Genuss.



Die Besucher können sich auf ein vielfältiges Angebot freuen. Inmitten von Brennkesseln und Holzfässern lädt ein Schlemmerbereich mit herzhaften und süßen Leckereien zum Verweilen ein, während die Gäste die neuesten Glühweinkreationen an den Lantenhammer Bars genießen können. Aber nicht nur kulinarisch ist das „Winterliche Hoffest“ einen Besuch wert. Dieses Jahr präsentieren über 20 verschiedene Aussteller regionale Handwerkskunst und einmalige Naturprodukte. Hier findet man von feinstem Kaffee- und Schokoladengenuss bis hin zu Kunsthandwerk aus Leder, Holz und Eis alles, was das Herz begehrt und vielleicht bereits das eine oder andere Weihnachtsgeschenk.



Wer zwischendurch eine Abwechslung zur Live-Musik der „Sweet Dudes“ und ihren akustischen Rock & Pop Klängen sucht, hat die exklusive Möglichkeit, die Geheimnisse der Lantenhammer Brennkunst in der Erlebniswelt zu entdecken und mehr über eine der modernsten Destillerien Europas zu erfahren. Zugleich erwartet die Besucher des Hoffestes bei der Verkostung der neuesten Lantenhammer Gaumenfreuden zwei winterliche Überraschungen. Zum einen präsentiert die Genussmanufaktur an diesem Wochenende das Lantenhammer „Weihnachts-Elixier“ in der 4. Auflage mit einer Kombination aus feinen Kaffee- und Rumaromen. Auf der anderen Seite kehrt für kurze Zeit der heißbegehrte Lantenhammer Wurzhüttengeist im Tonkacherl zurück. Der urige Kräuterlikör aus Kräutern, Wurzeln und anderen pflanzlichen Grundstoffen wird nach altem Hausrezept traditionell hergestellt und ist mit seiner echt bayrischen Art das perfekte Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Bei der großen Lantenhammer Tombola gibt es dieses Jahr nur Gewinner. Neben exklusiven und hochwertigen Preisen gehen dieses Jahr die Einnahmen an die Anton Weilmeier Sonderschule in Hausham. Mit den Erlösen aus dem Verkauf der Lose wird ein Ausflug der Schüler in den berühmten Zirkus Krone ermöglicht, der seine Zelte über den Winter in München aufschlägt.



Das „Winterliches Hoffest“ lädt am Samstag, den 19. November 2022 von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag, den 20. November 2022 von 11 bis 19 Uhr zum Stöbern, Staunen und Genießen in die Lantenhammer Erlebnisdestillerie ein.

