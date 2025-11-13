Im November des letzten Jahres stellte die Lantenhammer Destillerie ihren ersten Höhlenwhisky SILD Lost Cave vor. Der Single Malt reifte in einer wiederentdeckten Höhle am Ufer des Schliersees. Und in genau dieser Höhle reifte auch SILD „Lost Cave“ #02, der in einer Auflage von 945 Flaschen ab dem 15. November erhältlich ist.

Alle weiteren Einzelheiten zur Lantenhammer Destillerie und SILD „Lost Cave“ #02 in der Pressemitteilung der Brennerei:

ERNEUT HÖHLENGEFLÜSTER AM SCHLIERSEE – SILD „LOST CAVE“ WHISKY

Die LANTENHAMMER Höhlenforscher präsentieren die 2. Auflage des legendären Höhlenwhiskys.

Hausham, November 2025 – Nach dem großen Erfolg der ersten Höhlenabfüllung schreibt SILD Whisky die Geschichte seines außergewöhnlichsten Projekts fort: Mit dem SILD „Lost Cave“ #02 Single Malt Whisky, gereift in ausgewählten Bourbonfässern, setzt die LANTENHAMMER Destillerie erneut ein Statement für Innovationsgeist und Handwerkskunst. In einer wiederentdeckten Höhle am Ufer des Schliersees verspricht diese auf 945 Flaschen begrenzte Zweitabfüllung erneut ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis. Fruchtig mild, streng limitiert, tief verwurzelt und unverwechselbar SILD.

Die SILD Geschäftsführer v.l.: Lars Schnittgard und Anton Stetter

Die zweite Edition der „Lost Cave“-Serie entführt Whisky-Liebhaber in die geheimnisvolle Atmosphäre der unterirdischen Reifung am Schliersee. In der natürlichen Umgebung einer wiederentdeckten Höhle am Fuße des Freudenbergs reifte der neue SILD Single Malt mehrere Jahre unter konstanten Bedingungen – bei rund 8°C und 94% Luftfeuchtigkeit. „Die Höhle ist ein Naturwunder – sie ist ein Ort der Stille, der Zeit langsamer fließen lässt. Das schenkt unserem Whisky eine Tiefe und Balance, die nur dort entstehen kann,“ erklärt SILD Geschäftsführer Anton Stetter. Während die erste Abfüllung im Rumfass lagerte, durfte die zweite Höhlenedition ihren Charakter in ehemaligen Bourbonfässern entfalten. Das Ergebnis: ein intensiv fruchtig-milder Single Malt mit sanften Holznoten, zarter Süße und einem Hauch von Mineralik – ein Genuss, der die alpine Herkunft spürbar macht.



Die SILD Höhle v.l.: SILD Geschäftsführer Anton Stetter, SILD Master Distiller Tobias Maier, Destillateur Benedikt Igler, Destillateur Niklas Hausner

SILD Master Distiller Tobias Maier beschreibt das Geschmacksprofil:

„Der SILD Lost Cave zeigt in seiner zweiten Abfüllung, wie spannend Höhlenreifung sein kann: feine Frucht- und Honignoten vom Bourbonfass, kombiniert mit der feuchten, mineralischen Frische der Höhle – das ergibt einen unvergleichlichen Whisky mit Tiefe und Charakter.“



SILD Master Distiller Tobias Maier

Wie schon beim Vorgänger wurde auch diese streng limitierte Auflage mit großer Leidenschaft handwerklich hergestellt. Nur 945 Flaschen des SILD „Lost Cave“ #02 Single Malt Whisky (48% Vol.) stehen zur Verfügung – jede einzelne nummeriert und in einer edlen Rundkartonage verpackt, die den Sammlerwert des Whiskys unterstreicht. Die Inspiration für die Lost-Cave-Reifung reicht zurück bis 2021, als ein vermeintlicher Dachsbau am Schliersee zur Entdeckung einer verborgenen Höhle führte. Seitdem nutzen die „Höhlenforscher“ von LANTENHAMMER diesen einzigartigen Ort als experimentelles Reifelager für SILD Whiskys.

Der neue SILD „Lost Cave“ #02 ist ab dem 15. November 2025 exklusiv beim Winterlichen Hoffest der LANTENHAMMER Erlebnisdestillerie in Hausham, im SILD Onlineshop sowie bei ausgewählten Fachhändlern und Premium Partnern erhältlich – UVP 99,90 €. Wer sich eine Flasche sichern möchte, sollte schnell sein – die zweite Höhlenedition ist erneut streng limitiert und ein echtes Sammlerstück.

Weitere Informationen unter www.lantenhammer.de und www.sild-whisky.de