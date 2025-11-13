Freitag, 14. November 2025, 04:08:09
Verkostungsnotiz

Serge verkostet: Zwei alte Benriach, plus zwei jüngere als Aperitif

Nach längerer Zeit mal wieder vier Malts dieser Speyside-Brennerei, sie erhalten sehr gute bis hervorragende Bewertungen

Es ist bereits einige Zeit bei Whiskyfun vergangen, als sich Serge Valentin intensiv und ausgiebig mit der Speyside-Brennerei Benriach und ihren Malts widmete. Anfang Februar diesen Jahres stellte er uns in einer dreiteiligen Tasting-Session insgesamt 25 Abfüllungen vor. Deutlich geringer ist die Anzahl der Bottlings, die in der heutigen Verkostung zu finden sind. Doch diese Vier erhalten sehr gute bis hervorragende Bewertungen:

AbfüllungPunkte

Benriach-Glenlivet 12 yo 2012/2025 (46%, Cadenhead, Original Collection, hogshead)85 
Benriach 18 yo 2007/2025 (49.8%, Fadandel, refill hogshead, cask #700193, 109 bottles)88
Benriach 36 yo 1976/2013 (42.6%, OB, refill hogshead, cask #3042, 173 bottles)91
Benriach 42 yo 1966/2008 (43.9%, Signatory Vintage, Cask Strength Collection, hogshead, cask #1019, 175 bottles)92
