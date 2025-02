Serge verkostet: Benriach, Teil 3 (das Finale)

Nochmals acht Abfüllungen der Destillerie Benriach verkostet Serge heute, und bringt damit die Gesamtsumme der Bottlings in dieser Multi-Session auf insgesamt 25. Bislang war keiner dabei, der unter 80 Punkte erhielt, und auch heute ist dem so – obwohl diesmal die Bandbreite der Bewertungen größer ist als in den vorigen Verkostungen: Von 80 bis 90 Punkte reicht sie.

Wer sich für die beiden anderen Sessions interessiert, findet hier die Links:

Und zu heute wie übliche unsere Tabelle – die Verkostungsnotizen erreichen Sie mit einem Klick:

Abfüllung Punkte

Benriach 12 yo (46%, Cadenhead, Original Collection, bourbon then Sauternes, 2023) 83 Benriach 13 yo 2010/2023 (59.9%, James Eadie, 1st fill Marsala hogshead finish, cask #354549, 302 bottles) 80 Benriach 12 yo 2005/1018 (57.6%, OB for Independent Spirit, Pedro Ximenez butt, cask #6926, 636 bottles) 85 Benriach 25 yo 1997/2023 (54.1%, OB, Cask Edition, LMDW New Vibrations, Rum barrel, cask #7779, 196 bottles) 90 Benriach 27 yo 1996/2023 (42.9%, Milroy’s Vintage Reserve, hogshead, cask #43214, 221 bottles) 90 Benriach 28 yo 1994/2022 (53.6%, OB, Cask Edition, LMDW, Virgin oak hogshead, cask #8127) 90 Benriach 30 yo 1991/2021 (47.8%, Càrn Mor for HNWS Taiwan, Celebration of the Cask, bourbon barrel, cask #18583, 145 bottles) 89 Benriach 23 yo 1984/2008 (54.2%, The Single Malts of Scotland, hogshead, cask #194, 214 bottles) 89