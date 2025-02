Ins neue Jahr geht WhiskyAuktionBerlin mit Auktionen auch für einige Spirituosen abseits von Whisky – gleich bleiben aber ihre Festpreisstruktur für Einsteller und die Abholtouren für Flaschen.

Welche Spirituosenarten jetzt auch für die Auktionen angenommen werden und wie man sonst 2025 sein Angebot darstellt, das lesen Sie untenstehend

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

whiskyauktionberlin.de: Erweitertes Sortiment ab 2025 – bewährte Festpreisstruktur für Verkäufer bleibt

Berlin, 05.02.2025 – Rum, Cognac, Brandy, Brandwein bei WhiskyAuktionBerlin. Auktion Nummer 20 endet am Sonntag, den 9. Februar 2025, und präsentiert neben erlesenen Whiskys erstmalig auch seltene Rum- und Cognac-Schätze.

„Wir reagieren damit auf die Anfragen und Wünsche unserer stetig wachsenden Kundschaft. Aber natürlich gibt es in Auktion 20 auch wieder zahlreiche Whisky-Highlights“,

erläutert Dirk Bleich von WhiskyAuktionBerlin.

Das Berliner Online-Whisky-Auktionshaus bleibt auch 2025 bei der bewährten Preisstruktur für Verkäufer und Käufer.

„Wir erweitern das Sortiment, das ist neu. Wir bleiben aber auch in 2025 bei unserer altbekannten, fairen und transparenten Gebühren- und Preisgestaltung,“

betont Dirk Bleich.

Verkäufer zahlen 5 Euro pro Flasche Einstellgebühr – unabhängig vom erzielten Hammerpreis.

Wird also eine Flasche für 405 Euro verkauft, dann werden an den Verkäufer 400 Euro ausgezahlt.

Dies gilt für alle Lots, egal ob Whisky, Rum, Cognac oder Brandy.



Auch die beliebten regelmäßigen Abholtouren werden in 2025 fortgesetzt, bei denen Flaschen für die Auktion direkt bei den Kunden abgeholt werden. Terminabsprachen dazu können jederzeit per Mail oder telefonisch erfolgen. Natürlich können Flaschen auch per Post zugeschickt oder persönlich in Berlin abgegeben werden.

Weitere Informationen zum Service und den Auktionen finden Sie auf der Website von WhiskyAuktionBerlin unter www.whiskyauktionberlin.de.