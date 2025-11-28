Mehr als 1.000 Sammlerflaschen in einer Auktion – das ist der beachtliche neue Rekord bei der 27. Versteigerung bei WhiskyAuktionBerlin.de, die heute, am Freitag beginnt und bis Sonntag, den 7. Dezember 2025 läuft. Unter den vielen Highlights der Auktion finden sich zum Beispiel ein 24 Jahre alter Springbank Local Barley 1990 oder ein Talisker aus dem Jahr 1957 in Fassstärke. Aber auch alte Blends, die immer mehr Freunde finden, sind in der Auktion zu haben.

Direkt zur Auktion geht es mit diesem Link – wir wünschen viel Erfolg bei Stöbern und Bieten.

WhiskyAuktionBerlin startet größte Auktion seit Bestehen / Internationale Vernetzung über die Whiskybase

WhiskyAuktionBerlin startet am Freitag, 28. November 2025 Auktion Nummer 27 – und das pünktlich zur Vorweihnachtszeit mit einem Rekord: über 1.000 Flaschen Whisky stehen bereit. Mitbieten können Sie bis Sonntag, 7. Dezember 2025.

„So viele Flaschen hatten wir noch nie in einer Auktion. Das ist für uns ein echter Meilenstein. Wir freuen uns, dass immer mehr Whisky-Liebhaber unsere Auktionen nutzen“,

erklärt das Team von WhiskyAuktionBerlin. Die steigende Nachfrage zeigt, dass die Plattform auf dem richtigen Weg ist. Auch im kommenden Jahr soll dieser Kurs fortgesetzt und der Service weiter ausgebaut werden – mit dem Ziel, WhiskyAuktionBerlin international noch stärker zu vernetzen.

„Dass die Plattform dabei immer einfach, übersichtlich und transparent bleibt, ist unser Anspruch – und deshalb gibt es immer etwas zu verbessern“,

betont Dirk Bleich und verweist auf die bereits aktive Verknüpfung mit der „Whiskybase“. Neben einigen kleinen Verbesserungen, die kaum wahrgenommen werden, ist diese Einbindung der Whiskybase-Daten (Whiskybase-ID & Bewertung inkl. Verlinkung) ein wesentlicher Schritt, um unseren Service auf internationaler Ebene auszubauen und unseren Kundinnen und Kunden damit eine verlässlichere Grundlage für ihre Entscheidungen zu bieten.

Ob einzelne Flaschen oder ganze Sammlungen – Abholtermine können jederzeit vereinbart werden, eine kurze Mail oder ein Anruf genügt.

Weitere Informationen zum Service und den Auktionen finden Sie auf der Website von WhiskyAuktionBerlin unter www.whiskyauktionberlin.de.