Argyll and Bute Council genehmigt Bau eines Fußwegs bei Bruichladdich

Wie der Illeach, die alle zwei Wochen erscheinende Printzeitung von Islay, in ihrer aktuellen Ausgabe berichtet, hat die Argyll and Bute Council den Bau eines 215 Meter langen Fußweges an der A847 vor Bruichladdich genehmigt, der von der Brennerei bis zur Ortshalle führt. Für ihn werden Gelder von Transport Scotland verwendet, insgesamt 204.000 Pfund.

Bei den Bauarbeiten, die im Dezember beginnen werden und sich bis in den März des nächsten Jahres ziehen, wird nicht nur der Fußweg gebaut, sondern auch die Beleuchtung verbessert, eine Drainage gebaut und die Straße über 240 Meter insgesamt verbreitert.

Mit dem Bauvorhaben soll die Sicherheit der Passanten auf diesem Abschnitt der A847 verbessert werden, die in den letzten Jahren ein erhöhtes Verkehrsaufkommen sah. Besonders Schwertransporte mit Holzfracht und Verkehr rund um die Destillerie sind stetig gewachsen. Der Bau verbessert auch die Einsehbarkeit der Kreuzung vor der Destillerie.

Gerade für Besucher der Brennerei ist das eine gute Nachricht – man kommt dann auch besser und sicherer an die Busstation und zu Debbies Café.