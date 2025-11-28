Nur vier Wochen pro Jahr produziert Glen Scotia getorften Spirit – dementsprechend selten findet man rauchigen Whisky aus dieser Campbeltown-Brennerei. Gleich drei Einzelfassabfüllungen mit stark bis sanft getorften Glen Scotia aus dem Jahr 2011 bis 2016 finden sich in der neuen Glen Scotia Classic Series No.1, die über den Importeur HaWe Bremen zu uns nach Deutschland kommen, gemeinsam mit zwei Bottlings mit jeweils PX- und Rotweinfass-Finish.

Alles zu den spannenden neuen Abfüllungen aus Glen Scotia können Sie hier lesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

NEU: Glen Scotia Classic Series – Rare Peated Stocks als Single Casks in der Classic Series No. 1

Die Campbeltown Brennerei Glen Scotia öffnet ihre blauen Türen und gewährt einen seltenen Blick auf die verborgensten Schätze. Wir freuen uns, die erste Kollektion der neuen Single Cask Serie vorzustellen: Glen Scotia Classic Series.

Die Single Cask Serie repräsentiert den klassischen viktorianischen Stil mit seltenen Peated-Beständen und besonderen Fassreifungen der Glen Scotia Distillery.

Für die Classic Series selektierten KeeperoftheQuaich Peter Greve und Geschäftsführer Stephan Ehmke gemeinsam mit Master Distiller Iain McAlister besondere Raritäten hinter den berühmten blauen Türen der Glen Scotia Dunnage Warehouses. Die Premium Design Aufmachung der Flaschen, trägt die persönliche Handschrift von Iain McAlister. Es erwartet Sie ein historischen Campbeltown Stil, sorgfältig von Iain McAlister persönlich kuratiert.

Die Classic Series No. 1 umfasst fünf Einzelfassabfüllungen, davon drei Peated Stile, der raren Peated Bestände, die nur selten herausgegeben werden. Glen Scotia produziert lediglich einen Monat im Jahr Peated Liquid, weshalb die getorften Editionen der Brennerei eine Rarität sind.

Die Besonderheiten:

Single Cask Serie: Glen Scotia Classic Series

Glen Scotia Classic Series Motto: Unveil the rarest Treasure behind the blue doors of Campbeltown

Premium GS-Flasche und premium Geschenkpackung

und premium Geschenkpackung Rare Peated Bestände

Reifung: im Dunnage Warehouse der Brennerei

Fassstärke & natürliche Farbe

The Classic Series umfasst drei rare Peated Single Casks mit unterschiedlichen Peated Variationen: Heavily Peated 2014, Medium Peated 2011 & Heavily Peated 2016.

Neben den drei Peated-Editionen präsentieren wir zwei spannende Fassreifungen: Glen Scotia Vintage 2017 veredelt in den beliebten Pedro Ximénez-Fässern, sowie den Glen Scotia Vintage 2017 mit einem kräftigen 1st Fill Bordeaux Red-Wine Finish.

Die raren Peated Malts vereinen den klassisch maritimen Stil der Destillerie mit intensiven Rauch-Aromen und einer wärmenden Würze. Die hochwertige Premium-Design Flasche und das strahlend Blau der Geschenkpackung erinnern an die blauen Türen der Dunnage Warehouses. Abgefüllt wurden die Editionen in ihrer natürlichen Farbe und ohne Kühlfiltrierung, sowie in natürlicher Fassstärke.

Preisgestaltung:

Vintage 2014 Heavily Peated, UVP: 99,90 €

Vintage 2011 Medium Peated, UVP: 99,90 €

Vintage 2016 Heavily Peated, UVP: 99,90 €

Vintage 2017 PX-Finish, UVP: 92,90 €

Vintage 2017 Red Wine Finish, UVP: 92,90 €