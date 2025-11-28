Mit dem Ars Goetia Asmodeus setzt whic.de seine Ars Goetia Serie fort. Der 12 Jahre alte Whisky aus den Highlands mit geheimnisvoller Herkunft durfte die ganze Zeit in einem Bourbon-Fass reifen und bietet die entsprchenden Aromen mit Fruchtigkeit und Süße.

Mehr über den Ars Goetia Asmodeus, den es nur heute im Webshop von whic.de zum Black Friday Sonderpreis gibt, untenstehend:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

SCHWARZ. SCHWÄRZER. ARS GOETIA.

Black Friday Special Release entfesselt verführerische Bourbonaromen

Bremen, 28.11.2025

Zum Black Friday öffnen die Whiskyexperten von whic erneut das Tor zur dunklen Seite des Genusses: Mit Ars Goetia Asmodeus erscheint die fünfte Abfüllung der schwarzmagischen Serie. Hinter dem dunklen Etikett verbirgt sich ein höllisch guter hellfruchtiger Single Malt, dessen 12-jährige Bourbonfass-Reifung beim Verkosten kein Geheimnis bleibt.

Mit einer verführerischen Mischung aus Käsekuchen, frischen Zitrusnoten, Äpfeln und einem Hauch floraler und grasiger Noten zeigt sich der Glen Garioch bereits in der Nase. Am Gaumen setzen sich die Bourbonfass-typischen Aromen fort mit buttrigem Shortbread, Crème brûlée sowie süßem Fruchtkompott. Nach und nach kommt neben einer Spur von Zimt und Anis auch eine Kräuternote zum Vorschein, die in Kombination mit der süße an Schoko-Minz-Linsen erinnert.

Dieser Highland Whisky bleibt spannend bis zum letzten Tropfen und vollbringt eine diabolisch leckere Balance zwischen cremig-fruchtiger Süße und finessenreicher Würze. Das volle Aroma bleibt erhalten, da auf Kältefiltration verzichtet wurde – die angenehme Intensität bringen 46% Vol., mit denen Asmodeus aufwartet.

Nur 300 Flaschen konnten heraufbeschworen werden – erhältlich ab heute, nur bei whic: whic.de/ars-goetia

Nur heute, am 28.11.2025, sind die Flaschen zu einem Black Friday Vorzugspreis erhältlich. Nur solange der Vorrat reicht.

„Asmodeus ist ein klassischer Bourbonfass-Schatz mit cleveren Twists. Einfach lecker und perfekt zum Genießen in guter Gesellschaft.“ Arne Wesche, Gründer von whic

Über Ars Goetia

Mit der schwarzmagischen Whisky-Serie Ars Goetia beschwört whic mit jeder dämonischen Abfüllung höllisch gute Aromen ins Nosingglas. Passend dazu ziert jede Flasche ein mystisch anmutendes Etikett ganz in Schwarz. Entdecken Sie die geheimnisumwobenen Geschmacksnoten, die in jeder Flasche verkorkt darauf warten, entfesselt zu werden. Auch an den dunkelsten Tagen des Jahres entfacht der Genuss der Ars Goetia ein loderndes Feuer.