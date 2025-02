Neu ab 27. Februar in Österreich und ab 4. März in Deutschland: Ardbeg Eureka für Committee-Mitglieder (mit Galerie)

Wir haben ihn bereits vor einiger Zeit in der TTB-Datenbank entdeckt: Den Ardbeg Eureka, die Committee-Abfüllung zum 25. Jubiläum der Vereinigung von Aerdbeg Fans. Nun ist er offiziell für den 27. Februar 2025 vorgestellt worden. Das Datum gilt für Österreich, für Deutschland ist es der 4. März 2025.

Der Ardbeg Eureka ist mit 52,2 Vol.% Alkoholstärke abgefüllt, und er reifte in Bourbon- und PX-Fässern. Kostenpunkt: 85 Euro in Deutschland. Hier die offizielle Presseaussendung von Ardbeg Deutschland:

ARDBEG BELOHNT LOYALE FANS MIT ARDBEG EUREKA!

Islay / München, 6. Februar 2025. Ardbeg feiert das 25-jährige Bestehen seiner treuen Fangemeinde, dem Ardbeg Committee. Zum Jubiläum gibt es ab 4. März 2025 den ultimativen Release – Ardbeg Eureka!. Exklusiv von und für die engagierte Ardbeg Fangemeinde sind die Geschmacksvorlieben in einem einzigartigen Dram eingefangen: Komplexe und gegensätzliche Aromen von dunkler Schokolade, Zimt, salzigem Seetang treffen auf würzigen Rauch. Die Ardbeg Whisky-Schöpfer sind sich sicher, mit dieser limitierten Edition haben sie es geschafft: Heureka!

Vor einem Vierteljahrhundert gründeten engagierte Enthusiasten das Ardbeg Committee. Beständiges Ziel ist es, dass sich die Türen der Islay-Destillerie niemals wieder schließen, denn die Destillerie sah in den 1980er und 1990er Jahren einer ungewissen Zukunft entgegen. Seitdem diskutieren die rund 180.000 Mitglieder ihren geliebten Islay Single Malt Whisky sehr leidenschaftlich.

Diese Passion nutzten die Ardbeg Whisky-Schöpfer während des Ardbeg Day 2023 auf Islay: Sie gewannen viele Committee Mitglieder, an der geheimen „Operation Smokescreen“, in einer versteckten Ecke der Destillerie, teilzunehmen. Rund 100 Ardbeggians aus 15 Ländern, ein bunter und globaler Querschnitt des Ardbeg Committees, verkosteten und diskutierten fünf extreme (und geheime) Proben von Ardbeg. Dr. Bill Lumsden, Ardbegs Director of Whisky Creation und Master Blender Gillian Macdonald nahmen die Ergebnisse dieser Diskussionen mit in ihr Sensoriklabor und stellten sich der Herausforderung, eine Abfüllung zu kreieren, die die vielfältigen Vorlieben des Ardbeg Committees am besten berücksichtigt.

Einige Monate und viele Versuche später zeigte die Kombination aus, in Pedro-Ximénez-Sherryfässern gereiftem Whisky und geröstetem Maltwhisky aus ehemaligen Bourbonfässern das gewünschte Ergebnis – Eureka! – ein komplexer Dram. An der Nase verschmelzen Heidefeuer und handgerollte süße Tabakblätter mit Zedern und Fenchel. Am Gaumen konkurrieren salzig-knusprige Algen und süße Zimtnoten mit dunklen Schokoladen-Rosinen und Glut. Begeistert vom gelungenen Experiment ist Ardbeg Eureka! geboren.

UNSER EUREKA-MOMENT

Gillian Macdonald sagt:

„Operation Smokescreen brachte uns viele Ansichten des Ardbeg Committees – und inspirierte uns zur bislang individuellsten Abfüllung. Ardbeg Eureka! ist ein Aromenmix, ganz nach dem Geschmack unserer Committee Mitglieder. Er vereint die Liebe zu Ardbegs rauchiger und fruchtiger Balance. Nach unzähligen Versuchen war es ein echter Heureka!-Moment für Dr. Bill und mich, dieses perfekte Rezept zu finden!“

Die Vorsitzende des Ardbeg Committees und Managerin des Besucherzentrums, Jackie Thomson, sagt:

„Das Committee ist seit einem Vierteljahrhundert das Herzstück von Ardbeg – nirgendwo sonst gibt es solch leidenschaftliche Liebhaber rauchiger Malts. Ardbeg Eureka! ist eine fantastische Anerkennung für das Engagement unserer Mitglieder. Slàinte mhath auf 25 Jahre Ardbeg Committee!“



Um an der Zukunft der Destillerie mitzuwirken und über alles, was mit Ardbeg zu tun hat, auf dem Laufenden zu bleiben, können sich Fans rauchiger Single Malt Whiskys dem Ardbeg Committee unter Ardbeg.com kostenfrei anschließen.

Ardbeg Eureka! ist mit 52,2 Vol. % Alkohol abgefüllt und ab dem 4. März 2025 exklusiv in Deutschland für angemeldete Ardbeg Committee Mitglieder über Ardbeg.com für 85€ erhältlich. In Österreich gibt es ihn bereits ab 27. Februar!

VERKOSTUNGSNOTIZ ARDBEG EUREKA! (52,2 Vol.% Alk.)

Farbe: Bernstein

An der Nase: Voll und fruchtig mit Kirsch- und saftig-rotem Apfelduft. Karamelliges Kaffeemehl und Kakaopulver werden von Heidekrautfeuer und handgerollten süßen Tabakblättern abgemildert. In der Ferne erscheinen einige Kräuternoten von Zedern und Fenchel. Mit etwas Wasser Aromen dunkler Schokolade und Walnussöl, mehr Rauch durch die süßen Früchte: Der Duft erinnert an einen Spaziergang entlang einer frisch geteerten Straße!

Am Gaumen: Eine Flut süßer Aromen von Nuss-Toffee-Krokant, Weichtoffee mit Rosinen und dunklen Früchten (Feigen, Zwetschgen und Kirschpflaumen), die durch die Salzigkeit eines Felsenbeckens ausgeglichen wird. Aromen dunkler Schokoladerosinen, Chicorée und süße Zimtwürze hinterlassen eine seltsame Trockenheit. Rauchnoten steigern sich zu einem Crescendo aus süßem Apfelholz, medizinischem Jod, verbranntem Moos und Asche.

Nachhall: Der Nachhall ist lang und zäh mit süßem Toffee, Anisgewürz, Kohlenteerseife und brennender Glut.

Ardbeg Eureka! ist mit 52,2 Vol. % Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt.