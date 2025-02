Welcome to Graz: Die größte Whisky Messe Österreichs vom 21. bis 22. März 2025

Whiskyfans aus Österreich und Umgebung können sich ein Datum im Kalender dick anstreichen: Am 21. und 22. März 2025 findet in Graz wieder die alteingesessene und nach eigenem Bekunden „größte Whiskymesse in Österreich“ statt. Die „Messe für Whisky, Spirits & more“ bietet über 800 verschiedene Marken aus aller Welt – und ein interessantes Rahmenprogramm von Musik bis Kulinarik.

Karten im Vorverkauf gibt es schon jetzt – weitere Infos zur Veranstaltung hier:

Die größte Whisky Messe Österreichs

Die „Messe für Whisky, Spirits & more“ findet am 21. – 22. März im „Flugzeughotel“ „NOVAPARK GRAZ“ statt.

Graz wird an diesem Wochenende zum Hotspot des guten Geschmacks:

Die Messe für „Whisky, Spirits & more“ steht für Whisky & Whiskeys in all ihren Ausprägungen, aber auch für Rum, Gin und anderen verwandten Spirituosen.

Es ist eine Informations- und Genussmesse für Einsteiger und erfahrene „Connaisseurs“, eine Fachmesse für Gastronomie und Handel, und sie entwickelte sich die letzten Jahr immer mehr zur Kultur und Publikumsmesse.

Whiskyfans aus den Nachbarbundesländern, sowie eine Abordnung aus Georgien (Whisky Festival Tiflis) werden wieder dem Ruf der edlen Tropfen folgen.

Zu bestaunen gibt es über 40 verschiedene Austeller, und bei den Masterclasses werden – wie gewohnt – Sensationen, Raritäten und Schätze verkostet.

Besonders hervorzuheben ist die Vielfalt der angebotenen Spirituosen. 28 Aussteller bieten Whiskys aus ca. 88 Destillerien auf 16 Länder verteilt und über 800 verschiedene Marken zum Verkosten an. Außerdem gibt es verschiedene Rum und Gin Sorten zu verkosten.

Ein unterhaltsames Rahmenprogramm wie Pipe and Drums, die O Kelly Irish Dance Academy , Rettl Kilt & Fashion, ein Barbershop, Schoko Pralinen, 2 Cocktailbars, eine Guinnessbar, die NovaPark Piano Bar „Corrida“, die 80s Flieger Bar, sowie das Nova Park Restaurant mit scottish Food ergänzen die Fach- und Publikumsmesse an beiden Messetagen.

Slainte Mhath

Wir freuen uns, sie bei diese Messe für Whisky, Spirits & more begrüßen zu können.

Karten gibt es bereits im Vorverkauf! Sichern Sie sich Ihren PLatz!