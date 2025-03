Welcome to Graz: Die größte Whisky Messe Österreichs

Am kommenden Wochenende, genauer am Freitag dem 21. März und am Samstag dem 22. März, findet wieder die laut Veranstalter größte Whisky Messe Österreichs im Flugzeughotel „NOVAPARK GRAZ“ statt. Alle Informationen zur „Whisky, Spirits & more“ finden Sie im folgenden Infotext, den wir vom Veranstalter erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Die größte Whisky Messe Österreichs

Die Whisky Messe Graz, „Messe für Whisky, Spirits & more“ findet nach dem großem Erfolg des Vorjahres am 21. u. 22. März 2025 abermals im Flugzeughotel „NOVAPARK GRAZ“ statt.

Die Messe für „Whisky, Spirits & more“ in Graz steht für Whisky & Whiskey in all ihren Ausprägungen, aber auch für Rum, Gin und anderen verwandten Spirituosen.

Es ist eine Informations- und Genussmesse für Einsteiger und erfahrene „Connaisseurs“, eine Fachmesse für Gastronomie und Handel, und sie entwickelte sich immer mehr zur Kultur und Publikumsmesse.

Renommierte Hersteller und Importeure werden neben neuen Produzenten und Händlern ihre Produkte vorstellen und dabei ausführlich über Rohstoffe und Herstellungsmethoden informieren und damit interessante und neue Hintergrundinformationen liefern.

Im Rahmen von Masterclasses gibt es zu ausgewählten Themen etwa 60minütige Vorträge und geführte Verkostungen, die tiefe und spannende Einblicke bringen.

Und Heuer NEU in Graz und NEU in Europa

„Jimsher Whisky“ aus Georgien

Der 1. Georgische Whisky: Die Welt des Whiskys – sie wird in Graz dieses Jahr wieder ein Stück größer! So wird der

Georgische Whisky namens JIMSHER hier präsentiert. Der in georgischen Weinfässern gereifte Whisky konnte bereits internationale Medaillen gewinnen und kann als Kostprobe gemeinsam mit den Weinen probiert werden. die Whisky reiften teilweise in diesen Fässern – Ein einzigartiges Erlebnis!

INFO: Georgien hat eine 6500 Jahr alte Weinkultur. In den Besten Häusern, Bars und Restaurant`s in Frankreich, in London und Japan werden diese Weine angeboten.

Ein unterhaltsames Rahmenprogramm wie Pipe and Drums, die O Kelly Irish Dance Academy , Solopiper, Rettl Kilt & Fashion, ein Barbershop, Schoko Pralinen und 1 Cocktailbar, eine Guinnessbar, die NovaPark Piano Bar „Corrida“, die 80s Flieger Bar, sowie das Nova Park Restaurant mit scottish Food ergänzen die Fach- und Publikumsmesse an beiden Messetagen.

Slainte Mhath

Wir freuen uns, sie bei diese Messe für Whisky, Spirits & more begrüßen zu können.

www.whisky-messe.at