Zahlreiche Whisky-Begeisterte besuchten am 22. und 23. März 2024 die Messe für Whisky, Spirits & more in Graz. Die Landeshauptstadt der Steiermark wurde so an diesem Wochenende des guten Geschmacks, wie die Veranstalter ihr Event in ihren folgendem Nachbericht beschreiben.

Der Whisk Messe Graz folgt in diesem Jahr noch die Whisky Messe Austria. Diese findet am 4. und 5. Oktober im Eventzentrum Leobersdorf (30km südlich von Wien) statt.

Hier der Nachbericht zur Veranstaltung in Graz, den wir erhalten haben:

Graz wurde zum Hotspot des guten Geschmacks

Am 22. und 23. März 2024 wurde Graz zum Ziel zahlreicher Whiskybegeisterten!

Erstmals fand die Whisky Messe Graz, Messe für Whisky, Spirts & more im Flugzeughotel Nova Park statt. Und so könnte es passender nicht sein, dass sogar 30 Personen und Whisky Spezialisten mit einem eigenen YouTube Kanal eine 3500 km weite Anreise aus Georgien auf sich genommen haben, um an diesem Wochenende die eine oder andere Rarität zu verkosten. Auch Whiskyfans aus den Nachbarbundesländern, wie Deutschland, der Slowakei, Slowenien, Kroatien und Italien sind dem Ruf der edlen Tropfen gefolgt.

Zu bestaunen gab es 50 verschiedene Austeller, darunter auch Kilts & Fashion aus dem Hause Rettl, Whisky & Rum Pralinen, eine Guinness Bar, zwei Cocktail Bars, Tanzeinlagen der O’Kelly Irish Dance Academy, Pipes & Drums und vieles mehr. Bei den zwölf verschiedenen Masterclasses wurden – wie gewohnt – Sensationen, Raritäten und Schätze verkostet und im Restaurant standen schottische Spezialitäten auf der Speisekarte.

Besonders hervorzuheben ist die Vielfalt der angebotenen Spirituosen. So hatten 29 Aussteller Whiskys aus 88 Destillerien auf 19 Länder verteilt und über 800 verschiedene Marken im Sortiment. Außerdem gab es 50 verschiedene Rum und Gin Sorten zu verkosten sowie Edelbrände mit Reifung in Barrique Fässern, Mezcal als auch Absinth aus Prag.

In diesem Sinne freuen wir uns auf die Whisky Messe Austria am 4. uund 5. Oktober 2024 im Eventzentrum Leobersdorf (30km südlich von Wien) mit der schönsten Location für eine Whisky Messe.

In diesem Sinne ein Slainte Mhat