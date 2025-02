TTB-Neuheiten: Macallan Red 60yo 2025 Edition, Glen Grant 30yo First Edition und Toki Black

Interessantes findet sich als Neueintrag in der us-amerikanischen TTB-Datenbank, in der Neuerscheinungen am US-Markt eingetragen werden müssen. Wir picken uns dort dann immer jene heraus, die wohl auch international und damit bei uns erscheinen werden.

Beginnen wir mit dem Macallan Red 60yo in der Ausgabe für 2025. Dieser ist mit 40,4% vol. Alkoholstärke abgefüllt, also nur knapp über der Marke, unter der ein Whisky nicht mehr als solcher bezeichnet werden darf. Die Tasting Notes finden sich am Rückseitenetikett – mehr Infos sind über ihn derweilen nicht zu erhalten. Hier die Etiketten:

Es folgt eine neue Abfüllung aus der Speyside-Brennerei Glen Grant: Dort wird man einen 30 Jahre alten Whisky auflegen, und der wird, da er als First Edition bezeichnet wird, wohl in die Core Range kommen. Der Glen Grant 30yo First Edition wird mit 48% abgefüllt und stammt aus Oloroso- und Ex-Bourbin Casks. Auch hier können wir Ihnen die Etiketten zeigen:

Zuletzt noch ein Fund aus dem Web, genauer gesagt von der sehr informativen Webseite 88Bamboo aus Asien: Es scheint bald einen Toki Black zu geben, also einen rauchigen Japanese Blended Whisky, der aus Whiskys der Destillerien Yamazaki und Hakushu (Malts) sowie Chita (Grain) geblendet wird. Er ist mit 43% vol. Alkoholstärke abgefüllt und wird wohl im Lauf der Zeit auch nach Europa kommen. Hier das Etikett:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.