Serge verkostet: BenRiach, Teil 1

Pure glückliche Panik nennt es Serge Valentin, wenn sich über einen längeren Zeitraum eine große Menge zu verkostender Samples einer einzelnen Brennerei bei Whiskyfun anstauen. Momentan ist es die Destillerie BenRiach, die bei unabhängigen Abfüllern vermehrt vorzufinden ist. Einigen dieser Bottlings, plus einer Destillerie-Abfüllung, gehören heute in einer ersten Session die Whiskyfun-Bühne. Die Reihenfolge in der Verkostung ist zufällig, für mehr Spaß und weniger Ordnung. Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

Benriach 7 yo 2013/2020 (46%, Whisky Is The Limit, 1st fill Banyuls barrique, cask #121A, 534 bottles) 85 Benriach 2013/2022 ‘Malting Season Second Edition’ (48.9%, OB, first fill bourbon cask) 84 Benriach 8 yo 2012/2020 (56%, Vintage Malt Whisky Co., exclusive for Taiwan, Hot Malt Art Series, bourbon barrel, cask #800215, 246 bottles) 85 Benriach 11 yo 2008/2020 (58%, Dràm Mor, cask #196, 87 bottles) 87 Benriach 8 yo 2013 (55.3%, The Stillman’s, La Table de Urs Hauri Selection, Switzerland, +/-2021) 84 Benriach 12 yo 2010/2022 (62.1%, Fadandel, refill hogshead, cask #3667) 85 Benriach 15 yo 2008/2023 (51.9%, The Whisky Exchange, The Seasons – Summer, hogshead, cask #47387) 87