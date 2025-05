Die zweite Abfüllung von SILD „Dei Warft“ ab sofort erhältlich

Gerade einmal 183 Flaschen (0,35l) gibt es von der zweiten Ausgabe des SILD „Dei Warft“, den die Lantenhammer Destillerie gemeinsam mit dem Whisky Guide Deutschland soeben präsentierte. Der Whisky aus einem Einzelfass reifte an Bord des Whisky Schiffs „Gret Palucca“ im Hafen von List auf Sylt – und wurde mit 56,1% vol. in Fassstärke abgefüllt.

Hier alle Infos zum SILD „Dei Warft“, die uns von SILD Whisky übermittelt wurden. Und für Schnellentschlossene hier der Link zum Shop von Sild, wo man den „Dei Warft“ um 59,99 Euro erwerben kann.

GREIF ZU, BEVOR DIE FLUT KOMMT – SILD „DEI WARFT“ IST ZURÜCK!

Hausham, Mai 2025 – Nach dem großen Erfolg der ersten Edition präsentieren SILD Whisky und der Whisky Guide Deutschland die mit Spannung erwartete zweite Abfüllung von SILD „Dei Warft“. Gemeinsam mit Heinfried Tacke, Gründer und Herausgeber des Whisky Guide, wurde dafür erneut ein exquisites Einzelfass ausgewählt. Das Ergebnis: 183 streng limitierte Flaschen der exklusiven Edition von SILD „Dei Warft II“. Ab sofort erhältlich – in der 0,35-Liter-Flasche zum UVP von 59,90 Euro.

Ein Whisky wie ein Tag am Meer

Manchmal ist es ein Wiedersehen, das fast mehr bedeutet als ein erster Moment. Und genauso fühlte es sich an, als wir auf das Fass stießen, das für die zweite Abfüllung unseres SILD „Dei Warft“ auserkoren wurde. Wieder war es dieser smart-salzige Hauch, der uns mitriss. Wieder das heimelige Gefühl, wenn der erste Schluck anfängt, mehr und mehr auf der Zunge zu tanzen – erst weich, dann mit Nachdruck. From Sweet to Peat. Kein Déjà-vu, sondern ein Wiedererkennen. Im besten Sinne.

Ein Jahr später – dieselbe Warft, neues Kapitel

Was so vor einem Jahr aus der ersten Verbindung SILD Whisky und Whisky Guide begann, hat sich zu einer ureigenen Abfüllung entwickelt. Die erste Edition war streng limitiert – und ruckzuck vergriffen. Doch der Gedanke, dass „Dei Warft“ mehr ist als nur eine einmalige Begegnung, ließ beide Seiten nie los. Und so waren sich Whisky Guide Verleger Heinfried Tacke und SILD Master Distiller Tobias Maier schnell einig: „Daran arbeiten wir weiter. Das schreit nach Fortsetzung.“ Recht haben sie!

Kein lauter Auftritt, dafür ein epischer Nachklang

Auch diesmal ist „Dei Warft“ keine laute Abfüllung, die nach Effekten hascht. Dafür überzeugt still und leise eine schier epische Länge – mit Kraft und Ausdruck! Und wieder stammt der Whisky aus einem Einzelfass, gereift im hohen Norden an Bord des Whisky Schiffs „Gret Palucca“ im Hafen von List auf Sylt, unter Bedingungen, die nur dort vorherrschen. Die zweite Edition ist – wie schon die erste – ein unverwechselbarer, charaktervoller Single Malt, abgefüllt in 0,35-Liter-Flaschen mit einer Fassstärke von 56,2% Vol. Wer sie einschenkt, merkt sogleich: „Dei Warft“ steht stabil. Und doch erzählt die neue Edition eine ganz eigene Geschichte…

183 Flaschen. Keine mehr.

Und wieder gilt: Sie ist streng limitiert, allerdings mit Anspruch statt bloßer Attitüde. Nicht gedacht für Sammler, sondern für Genießer. Für all jene, die Whisky als einzigartiges Erlebnis schätzen. „Dei Warft II“ ist kein Statement – und dennoch ein Standpunkt.

Kante zeigen. Herkunft bewahren. Haltung leben.

„Dei Warft“ steht für Standfestigkeit und Schutz – damals wie heute. Zutiefst verwurzelt im Norden, vereint mit bayrischer Bodenhaftung. Ein Whisky, der lieblich frohlockt und zugleich das Raue der Küste in sich trägt. Der sich nicht anbiedert, sondern Haltung an den Tag legt. Und bleibt – im Glas wie im Gedächtnis.

Ab sofort verfügbar – solange der Vorrat reicht: Das Verkaufspaket zur zweiten Abfüllung umfasst diesmal ausschließlich die Flasche SILD „Dei Warft II“ , stilecht und liebevoll konfektioniert. Der Preis bleibt fair: UVP 59,90 Euro. Erhältlich ab sofort im Lantenhammer Webshop, in der Erlebnisdestillerie und bei ausgewählten Händlern – solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen unter www.lantenhammer.de und www.sild-whisky.de

Über LANTENHAMMER Destillerie:

Die LANTENHAMMER Destillerie steht seit 1928 für erstklassige Edeldestillate aus Meisterhand und überzeugt immer mehr Genießer in ganz Deutschland mit einer reichen Vielfalt an feingeistigen Produkten. Ihre Wurzeln hat die Traditionsmanufaktur im bayrischen Hausham – nur fünf Minuten vom Schliersee entfernt. Von dort setzt sie durch Premiumqualität, Perfektion und ihre generationenübergreifende Erfahrung immer wieder neue, kreative Glanzpunkte im Spirituosenmarkt.

Die Leidenschaft für die Destillierkunst fördert bei LANTENHAMMER stets das Bestreben, Gutes noch besser zu machen. Mit klarem Fokus auf die Herkunft der Früchte, Qualität, sorgfältigste Verarbeitung und durch den Verzicht auf künstliche und naturidentische Zusätze kreiert das junge, dynamische Team von Destillateurmeister und Geschäftsführer Tobias Maier neben der kostbaren Auswahl an Edelbränden, Liqueuren und Fruchtcuvées auch den BAVARKA Vodka, den JOSEF GIN, die RARITAS Liköre, den „Aperitivo Bavarese“ CHILLA, den Bavarian Rum RUMULT und SILD Whisky.

Ihr einzigartiges Aroma und die besondere Milde erhalten die LANTENHAMMER Destillate durch die jahrelange Lagerung und Reifung in historischen Steinzeugbehältern, eine echte LANTENHAMMER Besonderheit.

Im Juli 2014 kehrte LANTENHAMMER vom nahen Schliersee in die Heimat Hausham zurück: Hier befindet sich nun eine der modernsten Destillerien Europas mit Besucherzentrum und Erlebniswelt – Die LANTENHAMMER Erlebnisdestillerie. Ausgezeichnet vom International Spirits Award (ISW Meininger Verlag) als „Destillerie des Jahres“ von 2020 bis 2024. Zusätzlich prämiert mit dem Meininger Award of Excellence als

„Spirituosenunternehmen des Jahres 2023“

Über SILD Single Malt Whisky:

Bereits vor über 60 Jahren legte der Sylter Kaufmann und Weinhändler Rainer Heiliger den Grundstein: In Westerland erwarb er die Produktionsstätte der Holstenbrauerei und lagerte in dem historischen Gebäude seine edlen Weine. Auf dem Speicher, wo einst eine Torfkammer eingerichtet war, begann die Idee eines Sylter Whiskys zu keimen – inspiriert durch seine Liebe zu schottischen Single Malts. Doch es sollten Jahrzehnte vergehen, bis aus dieser Vision Wirklichkeit wurde.

Sein Schwiegersohn Alexander Sievers, ein ebenso leidenschaftlicher Whisky-Enthusiast, griff die Idee auf. Gemeinsam mit Anton Stetter, dem Inhaber der Lantenhammer Destillerie und Whisky-Pionier am Schliersee, entstand schließlich die Marke SILD – der Inselwhisky.Die Umsetzung brachte große Herausforderungen mit sich: Lagerflächen auf Sylt waren nahezu unbezahlbar. Doch statt aufzugeben, schlug Anton Stetter eine ungewöhnliche Lösung vor: „Wenn wir nicht an Land lagern können, dann eben auf dem Wasser.“ Die Vision eines schwimmenden Whisky-Lagers wurde Realität. Zunächst reiften die Fässer auf dem historischen Kutter The Angels’ Share, seit 2021 ist die Gret Palucca die Heimat des limitierten SILD Crannog Single Malt Whiskys, der in 100 Liter Fässern im Hafen von List und bei Ausfahrten in der Nordsee zur Perfektion reift.

Das Sortiment von SILD wurde stetig erweitert: Der rauchige SILD Jöl en Reek Single Malt Whisky wird mit Sylter Torf gedarrt, während Kreationen wie SILD Heritage 28, Triple Cask, Honey & Heather und Coffee & Toffee durch ihre Vielfalt an Aromen und milde Eleganz begeistern. Mit dem SILD Lost Cave Single Malt Whisky, der in einer wiederentdeckten Höhle am Schliersee unter außergewöhnlichen Bedingungen reift, setzen die Whisky-Pioniere ein weiteres Highlight.

Nach dem Rückzug von Alexander Sievers besteht die neu formierte Geschäftsleitung der Weinheiliger GmbH, aus SILD-Gründer Anton Stetter und Lars Schnittgard, der als langjährige Führungskraft des Wein- und Spirituosenhändlers die Entwicklung der Premium-Marke SILD von Beginn an begleitet. Mit ihrer unermüdlichen Leidenschaft für das Besondere schaffen sie exklusive Whisky-Momente in streng limitierten Auflagen.