Das Pinzgauer Unternehmen Fass Manager e.U. hat sein Angebot nun auch um kleine Fässer der dänischen THY Distillery erweitert. So kann man nun 40 Liter-Fässer der bei den World Whisky Awards als als „Best Single Estate Distillery of the World“ ausgezeichneten Brennerei im Nordwesten von Dänemark erwerben.

Mehr dazu in der Presseaussendung, die uns Fass Manager für potentielle Interessenten übermittelt hat:

Fass Manager bietet nun auch 40l-Fässer der dänischen THY Distillery

Wir haben einen neuen Anbieter mit an Bord!

Wir arbeiten ja gerne mit unseren unterschiedlichen Partnerunternehmen zusammen, egal ob die Fässer eher zur Geldvermehrung erworben werden oder ob es um den Genuss geht.

Gerade wenn man in Fässer investieren will, ist Vorsicht geboten, denn in den letzten Wochen häufen sich die Medienberichte über Whisky Cask Investment Companys, die Insolvenz beantragen mussten oder bei denen es sich um Betrugsmaschen gehandelt hat. Wir sind ganz besonders sorgfältig bei der Auswahl unserer Partnerunternehmen, was unseren Klient*innen zusätzliche Sicherheit bietet.

Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Unser Modell Dram, welches den Erwerb von kleinen Fässern ermöglicht, wurde ausgeweitet. Neben 30 Liter Fässern der Naturbrennerei Kuenz aus Osttirol können wir jetzt auch 40 Liter Fässer von der Thy Whisky Distillery aus Dänemark anbieten.

Thy Whisky Distillery

Die Thy Whisky Distillery hat sich in den letzten Jahren vor Allem auch im deutschsprachigen Raum einen Namen gemacht, und das zurecht.

Auf der familieneigenen Gyrup Farm wird Single Estate Whisky in Bioqualität erzeugt. Der Whisky wird „From Grain to Glass“ auf der Farm erzeugt. Das heißt, sämtliche Produktionsschritte finden vor Ort statt, egal ob Mälzen, Fermentation, Destillation oder Lagerung.

Und den beiden Köpfen der Brennerei, Andreas & Jakob, ist es auch sehr wichtig, dass ihr eigenes Getreide biologisch erzeugt wird, denn sie wollen auch der nächsten Generation eine gesunde Lebensgrundlage hinterlassen.

Die Whiskys der Thy Distillery zeichnen sich dadurch aus, dass hier noch liebevoll mit viel Handarbeit produziert wird. Dieses Engagement kann man auch beim Genuss der Whiskys spüren und schmecken.

Erwähnenswert ist auch, dass die Thy Distillery bei den World Whisky Awards 2024 als „Best Single Estate Distillery of the World“ ausgezeichnet wurde.

Die kleineren 40 Liter Fässer haben den großen Vorteil, dass man zwar seinen individuellen und einzigartigen Whisky bekommt, aber keine Fässer von 200 Liter und aufwärts kaufen muss. Daher denken wir, dass dies eine ideale Lösung für kleine Whiskyclubs, Stammtische, oder Firmen, die Geschenke für Kund*innen benötigen oder auch für den Spezialitätenhandel, der einen einzigartigen Whisky anbieten möchte.

Wir beraten Sie gerne, schicken Sie uns eine Anfrage per Mail an manager@fass.management

Wir freuen uns auf Sie!

