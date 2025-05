Einmal 15 Jahre alt und mit einem Bolgheri Red Wine Cask Finish, einmal 18 Jahre alt und mit einem Finish in Sangiovese-Weinfässern – das sind die beiden Neuheiten in der Aberfeldy Wine Cask Collection, die die Highland-Brennerei soeben vorgestellt hat.

Wir haben die genaueren Infos zu beiden Bottlings für Sie erhalten – hier können Sie die Details nachlesen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Aberfeldy erweitert seine Wine Cask Collection um zwei exklusive Neuheiten

ABERFELDY® Highland Single Malt Scotch Whisky stellt zwei neue, limitierte Abfüllungen seiner renommierten Wine Cask Collection vor: den ABERFELDY 15 Year – Bolgheri Red Wine Cask Finish und den ABERFELDY 18 Year – Sangiovese Cask Finish. Diese außergewöhnlichen Whiskys erkunden das Zusammenspiel von charaktervollem Single Malt mit dem Einfluss edler europäischer Rotweinfässer. Kuratiert von Master Blenderin Stephanie Macleod, widmet sich die Wine Cask Collection der Frage, wie unterschiedliche Weinfass-Typen den honigbetonten Stil von ABERFELDY auf einzigartige Weise erweitern und verfeinern.

ABERFELDY 15 Year – Finish in Bolgheri-Rotweinfässern

Aberfeldy 15 Year, der in toskanischen Rotweinfässern aus Bolgheri – dem Geburtsort des ersten Super-Toskaners – abgefüllt wurde, folgt auf eine frühere Veröffentlichung im Jahr 2022, bei der ein 18-Jähriger in der gleichen Art von Fässern abgefüllt wurde. Beeindruckt von der Art und Weise, wie die italienischen Weinfässer den Whisky mit weichen roten Früchten und saftigen Vanillenoten bereichern, entschieden sich Stephanie und das Blending-Team, diese Fässer erneut zu verwenden – diesmal für die Abfüllung eines jüngeren Whiskys (drei Jahre jünger), um einen Kontrast zu schaffen.

Der Whisky reifte zunächst in Refill-Fässern und Hogsheads und wurde dann in Bolgheri-Fässern veredelt. Das Ergebnis ist ein lebendiger Single Malt, der mit aromatischen Kirschnoten, Anklängen von Muskatnuss, dunkler Schokolade und zarter Eiche überzeugt – eingebettet in den typisch honigartigen ABERFELDY-Stil.ABERFELDY 15 Year – Bolgheri Red Wine Cask Finish wird mit 46 % ABV abgefüllt, ist nicht kühlgefiltert und hat eine natürliche Farbe.

€67,99 UVP | 0,7l, 46% Vol.

Erhältlich unter: www.aberfeldy.com/shop

ABERFELDY 18 Year – Finish in Sangiovese-Fässern

Aberfeldy 18 Year wird in Sangiovese-Weinfässern des Jahrgangs 2016 aus der Region Valdarno di Sopra in Italien abgefüllt. Die Appellation, einer der neueren DOC-Titel Italiens, umfasst ein kleines Gebiet im Osten der Toskana. Hier ist die einheimische dunkle Rebsorte Sangiovese beheimatet, die typisch würzige, erdige und rotfruchtige Weine hervorbringt, deren Charakter durch die Eichenholzfassreifung wunderbar mit ABERFELDYs Stil harmoniert.

Der Whisky reifte zunächst in Refill-Fässern und Hogsheads und wurde dann in Sangiovese-Weinfässern veredelt. Die Erstbefüllung der Fässer verleiht dem Whisky intensive Komplexität und reiche, fruchtige Noten wie rote Pflaumen, kandierte Orangenschalen und Honigfeigen.



Der ABERFELDY 18 Year Sangiovese Cask Finish wird mit 46 % ABV abgefüllt, ist nicht kühlgefiltert und hat eine natürliche Farbe.

€114,99 UVP | 0,7l, 46% Vol.

Erhältlich unter: www.aberfeldy.com/shop