Ein besonderes, extra für Deutschland abgefülltes Bottling aus der Brennerei Bowmore bietet Fassmeister den Whiskyliebhabern: Ein von der The Vintage Malt Whisky Co. unter dem Label „Cooper’s Choice“ abgefülltes Single Cask mit einem Finish in einem Refill PX Octave-Fass steht ab sofort im Onlineshop von Fassmeister zum Kauf bereit.

Mehr dazu finden Sie in der untenstehenden Presseaussendung:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Fassmeister präsentiert 24 Jahre altes unabhängig abgefülltes Bowmore Single Cask

„Manchmal ergeben sich Möglichkeiten, zu denen man nicht ‚nein‘ sagen kann.“

So leitet Marcel Uhrig, gewissermaßen der Fassmeister höchstpersönlich, die Vorstellung des 24 Jahre alten Bowmore Single Casks, einem Refill PX Octave Finish, ein.

„Von unserem Partner The Vintage Malt Whisky Co. haben wir vor einigen Wochen das Angebot erhalten, diesen Whisky als „Cooper’s Choice“-Abfüllung exklusiv in Deutschland zu veröffentlichen – und spätestens, nachdem wir ein Sample verkostet haben, konnten wir dieses nicht ablehnen. Es sind insgesamt nur 54 Flaschen aus dem Fass gekommen. Das macht das Projekt am Ende dann natürlich noch etwas exklusiver und wir freuen uns sehr über das Vertrauen um das Vintage Malt Team um Andrew Crook in uns.“

Tasting Notes:

Torfasche, Beerenfrüchte, etwas Süße, Nuss, Holzwürze, sehr langes Finish

ABV: 51,5%

Erhältlich sind die Single Cask Flaschen exklusiv via https://www.fassmeister.com/p/cooper-s-choice-bowmore-24-jahre-islay-single-cask-refill-px-sherry-octave-finish-51-5-vol-0-7l zum Preis von € 399,90.