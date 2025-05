40 Tage nach Ostern feiert man in Deutschland den Vatertag, also ein bewegliches Fest. Diesmal fällt es auf den 29. Mai (in Österreich, wo der Vatertag anders begangen wird, wenn überhaupt, ist es der 8. Juni).

Genusstipps zum Vatertag sind seitens der Whiskyproduzenten fast ebenso traditionell wie das Fest an sich – hier bringen wir Ihnen einige Vorschläge für Drinks zum Vatertag von Suntory Global Spirits, die mit Maker’s Mark, Laphroaig und Bowmore ja einige Zutaten haben, die für diesen Festtag prädestiniert sind. Und auch eine Marinade fürs BBQ ist diesmal dabei – viel Freude damit!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Vatertag stilvoll zelebrieren mit Suntory Global Spirits: Klassische Aromen treffen auf rauchige Raffinesse

Frankfurt am Main, 21. Mai 2025 – Am Vatertag geht es um mehr als nur ein einfaches Anstoßen – es ist ein Moment der echten Wertschätzung und des gemeinsamen Genusses. Der Tag bietet die Gelegenheit, nicht nur den eigenen Vater zu ehren, sondern auch Vaterfiguren, die im Leben von Bedeutung sind. Ursprünglich als „Herrentag“ bekannt, fand der Vatertag in Deutschland seinen Ursprung im späten 19. Jahrhundert in Berlin und Umgebung. Damals versammelten sich vor allem Männer, um gemeinsam in die Natur zu ziehen. Die Tradition des geselligen Beisammenseins, das von Lachen, Gesprächen und dem gemeinsamen Genuss geprägt war, hat sich über die Jahre gehalten. Es ist ein Tag, an dem das Zusammensein gefeiert wird – das Miteinander und die Freundschaft, die über die klassische Vater-Sohn-Beziehung hinausgehen.

Inzwischen gehört zum Vatertag für viele nicht das Wandern, sondern ein festliches BBQ im Freien. Zu diesem Anlass harmonieren rauchige, sowie florale Zitrusnoten in ausgewählten Signature Cocktails, die perfekt mit den intensiven Aromen des Grills einhergehen. Inspiriert von der erstklassigen Qualität der Suntory Global Spirits Spirituosen verbinden die Best Serves, klassische Aromen mit innovativen Geschmackskomponenten. Ob vollmundiger Whisky oder charaktervoller Bourbon: Die Tiefe und Vielfalt dieser Premium-Spirituosen verleihen jedem Drink ein unverwechselbares Profil – und eignen sich ebenso hervorragend als stilvolles Geschenk. Mit diesen Rezepten und Empfehlungen kann der Vatertag nicht nur stilvoll gefeiert, sondern auch kulinarisch genossen werden – sei es mit einem exklusiven Drink, einer würzigen Marinade oder einem hochwertigen Geschenk aus der Welt von Suntory Global Spirits.

Smoky Maple Old Fashioned

Der perfekte Cocktail für Vatertag und einen BBQ – ein klassischer Old Fashioned, aber mit einem rauchigen Twist, der ideal zu gegrilltem Fleisch und einem geselligen Tag im Garten passt. Maker’s Mark Bourbon bringt seine unverwechselbare Vanillenote ein, die sich perfekt mit dem süßen, vollmundigen Ahornsirup vereint. Der rauchige Akzent aus Liquid Smoke fügt eine Tiefe hinzu, die an das aromatische Grillen erinnert – ideal für einen entspannten Vatertag im Kreise der Familie. Egal, ob zu saftigen Steaks, zarten Rippchen oder herzhaften Burger – dieser Cocktail unterstreicht die rauchigen und würzigen Aromen des BBQs und wird so zum perfekten Begleiter für den Tag.

Zutaten:

50 ml Maker’s Mark Bourbon

10 ml Ahornsirup2 Dashes Bitter1 kleiner Spritzer Liquid Smoke (alternativ: geräuchertes Salz für den Glasrand)

Eiswürfel

Orangenzeste zur Deko

Zubereitung:

Alle Zutaten in ein Rührglas mit Eis geben und ca. 20 Sekunden rühren In einen Tumbler mit frischem Eis abseihen. Mit Orangenzeste garnieren – wer mag, flambiert sie kurz für mehr Aroma.

Maker’s Mark Maple Bourbon Marinade

Nicht nur die Drinks machen den Vatertag besonders, sondern auch das perfekte BBQ. Mit Maker’s Mark Bourbon kann man nicht nur einen großartigen Cocktail mixen, sondern auch eine leckere Marinade kreieren, die dem Grillgut eine süß-rauchige Tiefe verleiht. Die Maker’s Mark Maple Bourbon Marinade ist eine Marinade, die dem Fleisch beim BBQ das gewisse Etwas gibt und den Geschmack des Whiskys auf eine ganz neue Weise zur Geltung bringt.

Zutaten:

100 ml Maker’s Mark Bourbon

3 EL Ahornsirup

2 EL Sojasauce

2 EL Dijon-Senf

1 EL Worcestershire-Sauce

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 TL frisch gemahlener schwarzer Pfeffer

1 TL Paprikapulver

2 EL Olivenöl

Zubereitung:

Alle Zutaten in einer Schüssel gut vermengen und das Fleisch (z. B. Rind oder Schwein) damit marinieren. Mindestens 2 Stunden (am besten über Nacht) im Kühlschrank ziehen lassen.

Bowmore Honey & Herb Smash

Dieser Cocktail ist eine tolle Mischung aus der rauchigen Tiefe von Bowmore 12 Years Old und der frischen Süße des Honigs. Die Minze sorgt für eine erfrischende Kräuternote, die ideal zu einem BBQ passt und den rauchigen Whisky wunderbar ergänzt. Ob zu gegrilltem Hähnchen, Gemüse oder sogar einem frischen Salat – der Bowmore Honey & Herb Smash ist ein aufregender Twist, um den Vatertag gebührend zu feiern.

Zutaten:

50 ml Bowmore 12 Year Old

15 ml Honigsirup (1:1 Honig und Wasser)

20 ml Zitronensaft

6-8 frische MinzblätterEiswürfel

Frische Minze und Zitronenscheibe zur Garnitur

Zubereitung:

Die frischen Minzblätter in einem Shaker leicht andrücken, um ihre Aromen freizusetzen. Bowmore, Honigsirup und Zitronensaft hinzufügen. Den Shaker mit Eis füllen und kräftig schütteln. In ein Glas mit frischem Eis abseihen. Mit frischer Minze und einer Zitronenscheibe garnieren.

Geschenktipp:

Der Vatertag ist die perfekte Gelegenheit, um einem besonderen Mann ein hochwertiges Geschenk zu geben. Für Whisky-Liebhaber ist der Bowmore Sherry Oak Cask Collection 12 Years Old eine ausgezeichnete Wahl. Dieser Single Malt aus der renommierten Bowmore Distillery besticht durch eine harmonische Balance aus süßen, fruchtigen Aromen und der charakteristischen, rauchigen Tiefe von Islay. Die Lagerung in Sherry-Fässern verleiht dem 12 Jahre alten Bowmore Sherry Oak eine komplexe und warme Note, die ihn zu einem idealen Geschenk für den Vatertag macht – ein stilvolles Präsent, das zu besonderen Anlässen wie diesem perfekt passt.

Bowmore Sherry Oak Cask Collection 12 Years Old

Alkoholgehalt: 40% vol. 700 ml Preis: 65,00 € UVP

Laphroaig Smoked Apple Sour

Laphroaig 10 Year Old bringt mit seiner kräftigen Torf- und Rauchnote die Basis dieses Cocktails, während der Apfelsirup und Zitronensaft für eine fruchtige Note sorgen, die den kräftigen Whisky wunderbar ausbalanciert. Die Zimtstange verleiht dem Drink eine würzige Tiefe, die perfekt zum BBQ-Feeling passt. Ein faszinierender Cocktail, der die rauchige Tiefe von Laphroaig mit der fruchtigen Note von Apfel und einer angenehmen Säure vereint – ideal für einen Vatertag mit BBQ-Feeling. Perfekt für gesellige Runden und als idealer Begleiter zu gegrilltem Schweinefleisch, saftigen Steaks oder einem BBQ-Burger.

Zutaten:

50 ml Laphroaig 10 Year Old

25 ml Apfelsirup

25 ml frischer Zitronensaft

1 Zimtstange

Eiswürfel

Zubereitung: