Mindestens zwanzig Jahre alt, Single Cask und besonderer Whisky, der nicht ünberall und jederzeit zu erhalten ist – das sind jene Eckpunkte, unter denen GourmetPool ihre Abfüllungen aussucht. Die neueste Veröffentlichung des unabhängigen Abfüllers ist ein 26 Jahre alter Ben Nevis aus einem Hogshead-Einzelfass, der auf 210 Flaschen limitiert ist. Er wird ab 31. Mai über ausgewählte Fachhändler und über Vermittlung durch GourmetPool Limited Spirits erhältlich sein.

Damit Sie jetzt schon alles über diese neue Abfüllung wissen und sich über mögliche Bezugsquellen erkundigen können, hier die Infos, die wir dazu von GourmetPool erhalten haben:

Taste the exceptional.

GourmetPool bringt die Single-Cask-Edition eines 26 Jahre alten Ben Nevis auf den Markt.

Whisky, besser gesagt Rare Whisky, also besonders seltener Whisky. Das ist unser Metier. Single Cask, also Einzelabfüllungen, in Fassstärke, also ohne Wasserzusatz und mindestens 20 Jahre im Fass gelagert. Das ist unser Credo. Wir verfolgen dabei das Ziel, Genießer und Sammler weltweit zu inspirieren und exklusive Abfüllungen aus den besten Destillerien weltweit zu entdecken.

Entstanden ist aus dem Fass mit der Nummer 1882 ein 26 Jahre alter Ben Nevis Whisky mit 51,5% ABV. Der Whisky wurde im Jahr 1996 destilliert und 2023 abgefüllt. Die Anzahl der Flaschen ist auf 210 Stück limitiert.

Auf der Website kann der Whisky unter https://gourmetpool.de/produkt/ben-nevis-26-y-o-single-cask-1882/ käuflich erworben werden.

Mit großer Freude und Stolz kündigen wir bei GourmetPool Limited Spirits die Veröffentlichung eines außergewöhnlichen Single Cask Whiskys aus der traditionsreichen Ben Nevis Distillery an. Diese exklusive Abfüllung stammt aus dem Jahr 1996, einer Periode, die für Kenner als goldene Ära der Destillerie gilt. Gereift über 26 Jahre in einem ausgewählten Hogshead, entfaltet dieser Whisky eine Tiefe und Komplexität, wie sie nur selten bei lang gereiften Einzelfässern zu finden ist.

„Unsere Abfüllung trägt all jene Merkmale, die Liebhaber gereifter Highlands erwarten – und doch erzählt sie eine ganz eigene Geschichte: die des Fasses, das über Jahrzehnte hinweg in Schottlands kühlem Klima zur Perfektion reifte.“

schwärmt Leo Baum, Director Whisky&Spirits bei GourmetPool.

Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen.

Die Ben Nevis Distillery, gegründet im Jahr 1825 am Fuße des gleichnamigen höchsten Berges Schottlands in Fort William, blickt auf eine bewegte und faszinierende Geschichte zurück. Die 1990er-Jahre markieren eine besonders interessante Phase: Nach dem Erwerb durch die japanische Nikka-Gruppe 1989, wurde die Produktion ab den frühen 1990ern neu ausgerichtet – mit Fokus auf Qualität, traditioneller Destillation und charaktervollen Single Malts. Whiskys aus dem Jahr 1996 sind heute seltene Zeugen dieser Übergangszeit – kraftvoll, vielschichtig und von markanter Handschrift.

Tasting notes

Nase: Ein erster Eindruck von Tiefe und Vielschichtigkeit. Reife, dunkle Früchte wie Feigen, Pflaumen und gedörrtes Kernobst dominieren, begleitet von feiner dunkler Schokolade und einem Hauch antikem Leder. Florale Heidekraut Noten, mit leicht herbem Baumharz und zarter Vanille verschmelzen mit Anklängen von Eichenholz und einer eleganten Würze.

Gaumen: Ausgesprochen vollmundig und ausgewogen. Die Fruchtigkeit bleibt präsent, getragen von einer seidigen würzigen Textur. Noten von Honig, Karamell und trockenen kandierten Früchten treffen auf feine Gewürze wie Muskatnuss, nicht gesüßter Zimt und edlen Kampot-Pfeffer. Die lange Fassreifung bringt eine wunderschön harmonische Verbindung von Süße, Würze und gereiftem Holz hervor.



Abgang: Lang, tiefgründig und wärmend. Eine subtile Rauchigkeit entfaltet sich langsam und begleitet die bleibenden Aromen von Eichenholz, Trockenfrüchten und dezenter Gewürznuance. Ein Abgang, der lange nachhallt, elegant ohne je laut zu sein.

Diese Ben Nevis Einzelfassabfüllung ist ein Ausdruck handwerklicher Exzellenz und Fassselektion auf höchstem Niveau. Limitiert auf 210 Flaschen weltweit, richtet sie sich an Sammler und Genießer, die authentische, gereifte Whiskys mit Charakter und Geschichte zu schätzen wissen.

Jede Flasche wurde in Fassstärke mit 51,5% vol. abgefüllt. Unverfälscht, nicht kältefiltriert, ohne Farbstoffe oder Einflussnahme.

Release: Ab 31.05.2025 über ausgewählte Fachhändler und über Vermittlung durch GourmetPool Limited Spirits verfügbar.

FACTS Ben Nevis 26

Brennerei Ben Nevis Destilliert 08.11.1996 Abgefüllt 18.01.2023 Alkohol 51,5% vol. Limitierung 210 Flaschen

FACTS Gourmetpool

Gourmet Pool wurde im April 2020 gegründet. Der unabhängige Abfüller verfolgt dabei das Ziel, Genießer und Sammler weltweit zu inspirieren, in die besondere Welt der absoluten Premium-Spirituosen einzutauchen und exklusive Abfüllungen aus den besten Destillerien weltweit zu entdecken. Gourmet Pool versteht sich derart als Synonym für außergewöhnliche Qualitäten, vereint mit handwerklicher Meisterschaft und inspiriert von der Idee, einzigartige Geschmackserlebnisse und Werte zu schaffen, die über den bloßen Moment hinaus reichen und unvergesslich bleiben. Aktuell verfügen wir über ein Portfolio von über 30 Fässern, darunter neben verschiedenen Ardbeg auch solche von Macallan, Bowmore, Springbank, Lagavulin und Talisker.

Wer über zukünftige Veröffentlichungen von Gourmetpool rechtzeitig informiert werden möchte, der kann sich in einen Verteiler eintragen lassen. Hierzu genügt eine kurze Mail mit dem Betreff „Whisky-Newsletter“ an info@gourmetpool.com

