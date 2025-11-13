Die älteste lizenzierte Whiskey-Brennerei der Welt, die Old Bushmills Distillery, kann mittlerweile auf eine mehr als 400-jährige Tradition in der Whiskeyherstellung zurückblicken. Diese vier Jahrhunderte Handwerk verbindet sie in ihren Irish Single Malt Whiskeys mit einer Reise durch fünf Länder.

Über ihre Agentur stellt uns Bushmills die Stationen dieser Reise und ihre Single Malts vor

Bushmills Irish Whiskey – eine Weltreise im Glas

Die Pioniere des sanften Single Malt – bereit, sie zu entdecken?

Wenn draußen Nebel über den Feldern liegt und die Abende länger werden, beginnt die Zeit für echten Genuss. Für Momente, die Geschichten erzählen – wie die Single Malts von Bushmills Irish Whiskey. Jeder von ihnen ist eine Einladung, mit jedem Schluck die Welt zu entdecken. Denn die Pioniere des sanften Single Malt machen nicht nur das Erbe des Giant's Causeway erlebbar, sondern holen mit ihren außergewöhnlichen Fass-Finishes Aromen aus aller Welt an die nordirische Küste.

Eine Reise durch fünf Länder – und vier Jahrhunderte Handwerk

Seit 1608 steht Bushmills für die Kunst, Zeit, Holz und Handwerk in perfekter Balance zu vereinen. Jeder Single Malt Irish Whiskey ist das Ergebnis von jahrhundertelanger Erfahrung – dreifach destilliert für unvergleichliche Sanftheit, gereift in erlesenen Fässern, die aus allen Ecken der Welt stammen. Ob sanfter Honig, würzige Früchte oder feine Schokolade: Jedes Fass erzählt eine eigene Geschichte. Wer die Single Malts von Bushmills verkostet, begibt sich auf eine Reise durch Länder, Aromen und Kontinente.

Der 10 Year Old eröffnet die Reise klassisch – gereift in Ex-Bourbon- und Oloroso-Sherryfässern, vereint er Honig, Vanille und eine feine Nussnote zu einer eleganten Hommage an irisches Handwerk.

Von dort geht es weiter nach Sizilien: Der 12 Year Old entfaltet durch sein Finish in Marsala-Fässern Noten von Trockenfrüchten, Gewürzen und goldener Honigsüße – ein Whiskey, so sonnig wie sein Ursprung.

Der 14 Year Old trägt das Licht Andalusiens in sich. Sein Finish in Malaga-Weinfässern verleiht ihm Aromen von Mango, Toffee und Vanille – ein Single Malt Irish Whiskey voller Wärme und Lebendigkeit.

Aus Portugal, genauer gesagt dem Douro-Tal, kommen die Portweinfässer für den 16 Year Old. Sie schenken ihm Aromen von Beeren, Nüssen und dunkler Schokolade – vollmundig, samtig und sinnlich.

Und schließlich: der 21 Year Old, das Meisterstück. Zwei Jahrzehnte Reife in Bourbon- und Sherryfässern, gefolgt von zwei weiteren Jahren in Madeira-Casks – das Ergebnis ist pure Komplexität, mit Noten von dunkler Schokolade, Haselnuss und reifen Früchten. Das Finish in Madeira-Fässern von der gleichnamigen portugiesischen Insel verleiht ihm seine charakteristische Tiefe und eine elegante Süße, die an getrocknete Früchte und warme Küstenluft erinnert.

Zeit, Wärme und Neugier – die Bushmills-Signatur

„Die Fässer für die Reifung unserer Whiskeys werden sorgfältig ausgewählt“, sagt Alex Thomas, Bushmills Master Blenderin. „Denn wir müssen sicherstellen, dass jedes Fass die perfekte Harmonie von Aromen und reichhaltigen Geschmacksnoten hervorbringt, die wir für die Herstellung unserer gereiften Single Malts benötigen. Und zuzusehen, wie die Spirituose wächst und gedeiht und ihren Geschmack entwickelt, das ist einfach unglaublich!“

Triple distilled für außergewöhnliche Sanftheit, gereift an der wilden Nordküste Irlands, stehen die

Bushmills Single Malt Irish Whiskeys für das Beste aus zwei Welten: tief verwurzelte Tradition und

unendliche Neugier auf Neues. Sie sind Whiskeys für Entdecker:innen – gemacht, um geteilt zu

werden, gerade jetzt, wenn die Tage kurz und die Abende lang sind.

Über Bushmills® Irish Whiskey

Bushmills® Irish Whiskey wird mit Sorgfalt und Leidenschaft in der ältesten lizenzierten Whiskey-Brennerei der Welt, der Old Bushmills Distillery, hergestellt. Bushmills blickt auf eine mehr als 400-jährige Tradition in der Whiskeyherstellung zurück, die über Generationen hinweg weitergegeben wurde. Der preisgekrönte dreifach destillierte Single Malt Whiskey der Marke ist bekannt für seinen unverwechselbaren weichen Geschmack und seinen berühmten Hausstil.

www.bushmills.com




