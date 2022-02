Destillerie Lantenhammer stellt vor: Die neue SILD Whisky Range

Die Brennerei Lantenhammer hat mit SILD Whisky eine eigene Whiskylinie im Portfolio, die den deutschen Norden mit dem Süden verbindet. In der nachfolgenden Presseaussendung stellt die Destillerie die Range der SILD Whiskys vor und geht darin auf die Unterschiede der einzelnen Whiskys ein:

Was verbindet Sylt und Bayern? Whisky Leidenschaft!

Neue SILD Bavarian Whisky-Linie ist das neue Flaggschiff der Destillerie LANTENHAMMER.

Hausham, Februar 2022 – Mit der Premium Marke SILD Single Malt Whisky von der Sylt Destillerie hat seit Januar 2022 die als bayrische Whisky-Pionier bekannte LANTENHAMMER Destillerie einen der innovativsten deutschen Whiskys an Bord geholt. Um neue Whisky-Ufer zu erobern, verstärken ab sofort die beiden SILD-Gründer Anton Stetter und Alexander Sievers, zusammen mit dem neu verantwortlichen Master Distiller Tobias Maier, das bekannte Whisky-Sortiment der Sylt Destillerie mit einer neuen bayrischen SILD Whisky-Linie, die das neue Flaggschiff der LANTENHAMMER Vertriebsmannschaft ist.

Tobias Maier (links) und Anton Stetter (rechts)

Die Premium Marke SILD Whisky steht seit 2013 für die einmalige Verbindung aus bayrischer Destillationskunst und der unbeschreiblichen Natur der Insel Sylt. Neben den auf Sylt lagernden Single Malt Whiskys SILD „Crannog“, der als erster SILD Whisky auf einem ehemaligen Kutter in Fässern reift, und dem SILD „Jöl en Reek“, der seine Rauchnoten aus sylter Torf gewinnt, präsentiert die Sylt Destillerie nun eine neue SILD Whisky-Range mit bayrischer Note. Der oberbayrische Whisky-Visionär Anton Stetter und der Sylter Kaufmann und Weinhändler Alexander Sievers haben zusammen mit dem neu verantwortlichen Master Distiller Tobias Maier drei einmalige SILD Bavarian Whiskys kreiert. Der SILD Pure Malt Whisky „Heritage 28“, der SILD Single Malt Whisky „Triple Cask“ und der SILD Whisky Liqueur „Honey & Heather“ bilden ein bayrisches Trio, das zukünftig die Markenwelt der LANTENHAMMER Destillerie vervollständigt.

„Wir sind unheimlich stolz mit SILD, den wohl innovativsten Premium Whisky aus Deutschland in unser vielfältiges Portfolio aufnehmen zu können.“

erklärt Master Distiller und LANTENHAMMER Geschäftsführer Tobias Maier, der zu Beginn seiner Karriere zusammen mit Whisky-Pionier Florian Stetter seinen ersten Whisky brannte und ergänzt:

„Wir freuen uns mit der neuen bayrischen Whisky-Linie neue Maßstäbe in Sachen Whisky-Genuss zu setzen.“

Die SILD Bavarian Whisky Range

SILD Pure Malt Whisky „Heritage 28“ 42% Vol.

SILD Heritage 28 verkörpert den Geist des Whisky-Pioniers Florian Stetter. Dem Bruder von Anton, der 1999 den ersten Single Malt Whisky in den kupfernen Brennblasen, der 1928 gegründeten Traditionsbrennerei Lantenhammer am bayrischen Schliersee brannte. Mit seinem Mut legte er den Grundstein für SILD und Premium-Whiskys aus Deutschland. Diesen Pioniergeist spiegelt SILD Heritage 28 mit seinem einzigartigen Charakter in jedem Tropfen wider. Gereift in handgefertigten Fässern aus Weißeiche erfüllt dieser 100% Malt Whisky die höchsten Ansprüche des Master Distillers Tobias Maier, der mit diesem Pure Malt Whisky das Erbe weiterleben lässt.

Komplexe Noten von reifen Früchten, im Zusammenspiel mit leicht geröstetem Eichenaroma, erlauben der Gerste sich ideal zu entfalten. Das verleiht diesem Bavarian Pure Malt Whisky einen vollmundigen, intensiven und würzigen Geschmack.



SILD Single Malt Whisky „Triple Cask” 44% Vol.

SILD Single Malt Whisky Triple Cask ist ein einmaliger Dreiklang ausgewählter Fass-Noten in einem Whisky vereint. Durch die lange Erfahrung des Master Distillers werden ausschließlich Whiskys vermählt, die mindestens fünf Jahre in handverlesenen first fill Amontillado Sherry-Fässern, second fill Portwein-Fässern und Wein-Fässern aus den erlesensten Weingütern Burgunds zur Perfektion reifen. Diese einzigartige Kombination vereint feine Whisky-Noten zu einem hochkomplexen und facettenreichen Whiskyerlebnis.

Der vollmundige Charakter mit einer Vielzahl von feinen Holznoten wird umspielt von Eindrücken karamellisierter Früchte und zarten Rauchanklängen. Die cremige Textur verleiht diesem Single Malt Whisky eine langanhaltende Präsenz im Mund mit feinen Akzenten dunkler Zartbitterschokolade, Vanilleschoten und leicht geräuchertem Holz.



SILD Whisky Liqueur „Honey & Heather“ 32% Vol. SILD steht für den Pioniergeist, der unseren Master Distiller Tobias Maier immer wieder antreibt. SILD Honey & Heather vereint auf einmalige Art und Weise bayrische Honignoten mit feinen Nuancen von Heidekraut, dass die Landschaft der Insel Sylt prägt. Seine besondere Milde beruht auf der sorgsamen Auswahl bester Malt Whiskys, die in handverlesenen Weißeichenfässern reifen. Mit viel Leidenschaft und jahrelanger Erfahrung entsteht ein intensiver Whisky Liqueur, der durch seine würzige Milde herausragt.

Mit einem fruchtig-milden Bouquet aus natürlichen Vanille- und Honignoten entsteht in Kombination mit Anklängen von Heidekraut ein besonders weicher Whisky Liqueur. Jeder Tropfen unseres SILD Honey & Heather verspricht durch die intensiven Whiskyaromen einen einmaligen Genussmoment.

Ab sofort ist der SILD Pure Malt Whisky „Heritage 28“ für UVP 44,90 €, der SILD Single Malt Whisky „Triple Cask” für UVP 59,90 € und der SILD Whisky Liqueur „Honey & Heather“ für UVP 34,90 € bei ausgewählten Fachhändlern, in der LANTENHAMMER Destillerie und online unter www.lantenhammer.de/shop erhältlich.

ÜBER LANTENHAMMER

Die LANTENHAMMER Destillerie steht seit 1928 für erstklassige Edeldestillate aus Meisterhand und überzeugt immer mehr Genießer in ganz Deutschland mit einer reichen Vielfalt an feingeistigen Produkten. Ihre Wurzeln hat die Traditionsmanufaktur im bayrischen Hausham – nur fünf Minuten vom Schliersee entfernt. Von dort setzt sie durch Premiumqualität, Perfektion und ihre generationenübergreifende Erfahrung immer wieder neue, kreative Glanzpunkte im Spirituosenmarkt.

Die Leidenschaft für die Destillierkunst fördert bei LANTENHAMMER stets das Bestreben, Gutes noch besser zu machen. Mit klarem Fokus auf die Herkunft der Früchte, Qualität, sorgfältigste Verarbeitung und durch den Verzicht auf künstliche und naturidentische Zusätze kreiert das junge, dynamische Team von Destillateurmeister und Geschäftsführer Tobias Maier neben der kostbaren Auswahl an Edelbränden, Liqueuren und Fruchtcuvées auch den BAVARKA Vodka, den JOSEF GIN, die RARITAS Liköre, den „Aperitivo Bavarese“ GIN CHILLA, den Bavarian Rum RUMULT und SILD Whisky.

Ihr einzigartiges Aroma und die besondere Milde erhalten die LANTENHAMMER Destillate durch die jahrelange Lagerung und Reifung in historischen Steinzeugbehältern, eine echte LANTENHAMMER Besonderheit.

Im Juli 2014 kehrte LANTENHAMMER vom nahen Schliersee in die Heimat Hausham zurück: Hier befindet sich nun eine der modernsten Destillerien Europas mit Besucherzentrum und Erlebniswelt – Die LANTENHAMMER Erlebnisdestillerie. Zweifach ausgezeichnet vom ISW als „Destillerie des Jahres 2020 und 2021“.

Über SILD Single Malt Whisky

Schon vor über 60 Jahren kaufte der angesehene Sylter Kaufmann und Weinhändler Rainer Heiliger den Produktionsstandort der Holstenbrauerei, in Westerland, Bötticher Straße 7, auf Sylt, um seine edlen Weine zu lagern. In dem historischen Gebäude befand sich auf dem Speicher auch eine Torfkammer, was den Whiskyliebhaber sofort zum Schwärmen brachte. Feinkost Heiliger war schon damals in den 1960er und 70er Jahren eine der Topadressen für namhafte und rare schottische Single Malt Whiskys in Deutschland. Vom ersten Gedanken bis zum ersten Fass eines eigenen sylter Whiskys sollten jedoch noch viele, viele Jahre vergehen. Alexander Sievers, Schwiegersohn und heutiger Inhaber der Weinhandlung Heiliger, ein ebenso leidenschaftlicher Whiskykenner, griff die Idee des Schwiegervaters auf. Feuer und Flamme für das Projekt startet Alexander Sievers zuerst alleine, dann gemeinsam mit dem Macher der LANTENHAMMER Destillerie Anton Stetter, der 1999 mit seinem Bruder Florian als Whisky-Pionier seinen ersten Single Malt am Schliersee in Bayern brannte. Die Marke SILD, der Inselwhisky, war geboren.

Neben dem wohl weltweit einzigen, auf dem Schiff greiften SILD Crannog Single Malt Whisky ergänzte vor zwei Jahren der SILD Jöl en Reek Single Malt Whisky das SILD Sortiment mit einem mit sylter Torf gedarrten Premium Whisky. Der neueste Coup ist das bayrische Trio mit SILD Heritage 28, SILD Triple Cask und SILD Honey & Heather, das die SILD Whisky Familie vervollständigt. Mit dieser Leidenschaft für das Besondere entstehen einmalige Whisky-Momente in limitierter Auflage.