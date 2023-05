GourmetPool bringt Ardbeg 26yo als Single-Cask-Edition auf den Markt

Kurz vor dem Wochenende erreicht uns noch die Nachricht über einen unabhängig abgefüllten Ardbeg 26yo. Es ist die erste Veröffentlichung des deutschen unabhhängigen Abfüllers GourmetPool – und damit haben sie sich gleich ein mächtiges Entree verschafft, konnte ihr Ardbeg 26yo bei Serge Valentin auf Whiskyfun gleich 93 Punkte in der Bewertung erringen.

Alle Infos gibt es hier bei uns in der Presseaussendung, den Preis auf Anfrage beim Abfüller:

Ursprünglich mit dem Ziel gestartet, aufwendig selektierte Weine unter eigenem Label zu vermarkten, hat sich GourmetPool schon früh zusätzlich dem Thema Whisky gewidmet. Die Vorgabe lautete: ausschließlich limitierte Einzelfassabfüllungen der Spitzendestillen aus Schottland. Dass das erste realisierte und jetzt abgefüllte Fass von Ardbeg kommt, ist nicht zuletzt den geschmacklichen Vorlieben der Macher bei GourmetPool geschuldet.

Entstanden ist ein 26 Jahre alter Ardbeg Whisky mit 52,8% ABV. Der Whisky wurde im Jahr 1996 destilliert und 2022 abgefüllt. Die Anzahl der Flaschen ist auf 129 Stück limitiert.

Auf der Website kann man sich unter https://gourmetpool.com/ardbeg_26_817/ in eine Reservierungsliste eintragen lassen.

Es ist schwer, den einzigartigen Geschmack und Geruch eines 26 Jahre alten Ardbegs in Worte zu fassen, aber es ist sicherlich ein Whisky, den man nicht vergessen wird. Die Intensität und Komplexität der Aromen und Geschmacksnoten machen ihn zu einem wahren Meisterwerk und einer Erfahrung, die man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.

Serge Valentin von whiskyfun.com hat es mit prägnanten Worten auf den Punkt gebracht und den Whisky mit sagenhaften 93 von 100 Punkten bewertet:

(…)Possibly the most ‘exotic’ and yet ‘pure’ Ardbeg I’ve tried.(…)

(…)Finish: incredible(…)​

(…)pure Ardbeggian bliss. The age is perfect.(…)

Serge Valentin, Whiskyfun