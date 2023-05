Exklusiv-Video: Besichtigung der Zuidam Distillery in den Niederlanden

Es hat nicht erst den Boom von World Whiskies gebraucht, um die niederländischen Zuidam Distillery auf das Radar von Whiskyfreunden zu bringen. Mit ihrem Millstone Whisky sind sie mittlerweile in vielen Genießer-Regalen vertreten. Wir konnten sie gemeinsam mit Michel Reick (er hat als unabhängiger Abfüller Whisky Druid auch Millstone im Programm) auf Einladung von Kirsch Import Anfang Mai besuchen.

Die Brennerei an der (extrem seltsam verlaufenden, weil durch Enklaven bestimmten) Grenze zwischen Holland und Belgien, im Ort Baarle-Nassau gelegen, gefällt durch sowohl ungetorfte als auch getorfte Whiskys, die mittlerweile zum Teil bereits über 20 Jahre lagern durften und durch Tiefgang und Aromenvielfalt überzeugen. Das liegt zum Teil an den hervorragenden Sherryfässern, in denen viele von ihnen reifen können.

Zum Abschluss unserer Video-Berichterstattung nehmen wir Sie mit auf eine Tour durch die sonst nicht für Besucher zugängliche Zuidam Distillery und besuchen das Stillhouse mit den vielen verschiedenen Brennblasen sowie das Fasslager und andere interessante Orte der Brennerei. Patrick Zuidam beantwortet dabei unsere Fragen und gibt einen tiefen Einblick in die Arbeit seiner Brennerei.

Viel Vergnügen mit dem 30 Minuten langen Rundgang, den Sie auch auf unserem Youtube-Kanal finden.