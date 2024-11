Prineus stellt Single Cask Nation Release #7 vor

Acht neue Single Cask Nation Bottlings kommen dank Prineus in den deutschen Handel. Der Single Cask Nation Release #7 ist die letzte Veröffentlichung des unabhängigen Abfüllers in diesem Jahr, und umfasst einige Premieren. Alle weiteren Infos, Details und offiziellen Tasting Notes finden Sie in der folgenden Info, die wir von Prineus erhalten haben:

Neu: Single Cask Nation Release #7

wir freuen uns, Ihnen das Neue und letzte Release in 2024 von Single Cask Nation vorstellen zu können.

Ein Bild, das Kleidung, Menschliches Gesicht, Mann, Lächeln enthält. Automatisch generierte BeschreibungSingle Cask Nation wurde 2011 von den Keepers of the Quaich Joshua Hatton and Jason Johnstone-Yellin in den USA gegründet und entstand aus einem Club von Whisky Enthusiasten, die sich gegründet hatten um seltene und besondere Single Cask Whiskys für ihre Gemeinschaft abzufüllen.

Im Jahr 2024 trat Single Cask Nation der Markenfamilie der Artisanal Spirits Company bei, zu der auch die Scotch Malt Whisky Society und J.G. Thomson gehören. Darüber hinaus wurde Single Cask Nation für 2024 mit der prestigeträchtigen Auszeichnung „Icons of Whisky Independent Bottler of the Year“ ausgezeichnet.

Dieser Release besteht aus acht Whiskyabfüllungen aus Schottland. Weitere Informationen zu den Abfüllungen inklusive Verkostungsnotizen in der PDF der Single Cask Nation.