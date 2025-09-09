Am 20. und 21. September 2025, also schon am übernächsten Wochenende, findet im Kurhaus Bad Homburg das Whisky Fair Herbstfestival statt. Diese Whisky-Messe, vom Team der Whisky Fair Limburg organisiert, findet bereits zum dritten Mal statt und bietet Whisky-Freunden ein abwechslungsreiches Festivalwochenende mit spannenden Ausstellern, exklusive Tastings und einem umfangreichen Rahmenprogramm. Die Eintrittskarten können online im Vorverkauf erworben. Neu in diesem Jahr ist, dass ebenfalls die Tickets für die Tastings auch bereits vor Messestart erhältlich sind.

Welche Tastings Sie auf dem Whisky Fair Herbstfestival erwarten, wie Sie sich Tickets hierfür sichern können, und alle weiteren Informationen wie beispielsweise den Lageplan mit allen Austellern finden Sie in der folgenden Pressemitteilung des Whisky Fair Herbstfestival:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whisky Fair Herbstfestival 2025: Lageplan und Tasting-Programm jetzt online

Bad Homburg, 9. September 2025 – Der Countdown läuft: In gut einer Woche öffnet das Whisky Fair Herbstfestival am 20. und 21. September 2025 im Kurhaus Bad Homburg bereits zum dritten Mal seine Pforten. Whisky-Fans können sich auf ein abwechslungsreiches Festivalwochenende mit spannenden Ausstellern, exklusiven Tastings und einem umfangreichen Rahmenprogramm freuen. Ab sofort sind Lageplan und Tasting-Programm zum Download auf der Festival-Webseite www.whiskyfair.de/bad-homburg verfügbar.

Vielfalt an Ausstellern – viele spannende Neuzugänge

Neben bekannten Marken und Ausstellern aus den vergangenen Jahren begrüßt das Festival auch zahlreiche Neuzugänge, darunter THE HEART CUT, der zweifache Independent Bottler des Jahres 2024 und 2025, sowie OKEN, THE MALTLOVING LAWYER, GOURMETPOOL und die Birkenhof Brennerei. Weitere Aussteller-Infos gibt es fortlaufend auf der Facebook-Seite von The Whisky Fair.

Hochkarätige Tastings mit Experten

Das Rahmenprogramm bietet wieder zahlreiche Highlights:

Stewart Bowman, Distillery Manager von Arran, präsentiert am Samstag ein exklusives Arran-Tasting.

Kenny McDonald stellt am Sonntag seine Independent Bottling Range „Dram Mor“ vor.

Jens Steinert, bekannt als „The Maltloving Lawyer“, führt beide Tage in die Welt alter Blended Scotchs der 60er- und 70er-Jahre.

Das Team von Gourmetpool lädt am Samstag zu einem Premium Single Cask Tasting der Extraklasse.

Darüber hinaus sind weitere spannende Verkostungen geplant – Whisky-Fans dürfen sich auf einzigartige Genussmomente freuen.

Ticketvorverkauf für Tastings

Neu in diesem Jahr: Alle Tastingtickets sind im Vorverkauf erhältlich. Interessenten können per E-Mail an tasting@whiskyfair.de Tickets reservieren und erhalten Zutritt über eine Gästeliste.

Resttickets werden während des Festivals am Whisky Fair-Stand im Blanc-Foyer angeboten.

Die Teilnehmerzahl ist limitiert: 25–30 Plätze pro Tasting – schnell sein lohnt sich!

Die Verfügbarkeit der Tickets wird laufend auf der Eventseite aktualisiert.

Eintrittskarten für das Festival

Eintrittskarten kosten 15 EUR inklusive Tastingglas und sind sowohl im Vorverkauf über den Ticketshop als auch an der Tageskasse erhältlich.

Öffnungszeiten:

• Samstag, 20. September 2025: 11:00 – 19:00 Uhr

• Sonntag, 21. September 2025: 11:00 – 18:00 Uhr

Nützliche Links: