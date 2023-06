Feel the Celtic Spirit – neues „Whisky 2023 Festival“ in Bad Homburg vor der Höhe

Wer sich beim Logo des neuen Whisky 2023 Festival Festival „Whisky Fair“ in Bad Homburg an eine andere Messe erinnert fühlt, der irrt sich nicht – es stammt vom selben Veranstalter wie die Messe in Limburg – und man will damit im Herbst einen neuen Fixpunkt für Whiskyfreunde schaffen. Vom 23. bis 24. September hat man in Bad Homburg viel vor – was genau, das können Sie unten nachlesen

„Whisky 2023 Festival“ in Bad Homburg vor der Höhe – Feel the Celtic Spirit –

Am 23. & 24.09.2023 wird Bad Homburg zur Whiskyhauptstadt Europas.

Das Festival „Whisky Fair“ rückt Bad Homburg zum 1. Mal in den Fokus des Interesses aller Freunde Schottlands, Irlands und deren Nationalgetränk, dem Whisky. Über 8.000 Probiermöglichkeiten lassen die Veranstaltung im Kurhaus zu einer der größten ihrer Art weltweit werden.

Das „Festival der Sinne“

Schottischer Whisky und sein irischer Verwandter Whiskey bilden demnach auch das zentrale Thema des Festivals. Musikalische Events schottischer und irischer Folk-Musiker, Kunst, Buch- und Fotopräsentationen orientieren sich daran. Vorträge zu vielen Aspekten der Whiskyherstellung und viele Verkostungsmöglichkeiten qualitativ außergewöhnlicher Erzeugnisse, sogenannte

„Masterclass-Tastings“, runden das Angebot ab.

Hoher Besucherandrang erwartet

Eine internationale Palette von über 150 Ausstellern – darunter auch Chocolatiers und Hersteller von Edelbränden und viele mehr – auf einer Fläche von über 1.900 m² wird Liebhaber aus aller Welt nach Bad Homburg locken.

Musikdarbietungen sind schon fix:

Am Samstag wird die Nobby-Styles Bluesband aufspielen. Am Sonntag wird Paddy Schmidt, das musikalische Urgestein, uns mit seinem unvergleichlichen Sound beehren. Besonders freut es uns, dass auch Freddy the Piper dabei ist und den Dudelsack in unvergleichbarer Art erklingen lässt.

Informationen aus erster Hand

Nahezu alle etablierten deutschen Branchenvertreter, sowie viele andere Hersteller, Importeure, Reiseveranstalter und Clubs werden vor Ort sein. Repräsentanten schottischer, irischer & sogar japanischer Brennereien haben sich angesagt, um den Besuchern Informationen aus erster Hand zu vermitteln. Dabei gibt es in jeder Hinsicht Vielfältiges, sowohl für den Liebhaber, als auch für den absoluten „Neuling“ zu entdecken.

Aktuelle Informationen im Internet

Die Programmübersicht und die Ausstellerliste werden laufend aktualisiert und stehen auf unserer Internetseite www.whiskyfair.de bereit.

Tickets im Vorverkauf ohne Versandkosten und Gebühren

Über die Internetseite www.whiskyfair.de können auch Eintrittskarten zu 12 Euro pro Stück (inkl. eines Tastingglases) erworben werden. Da es sich um sogenannte „print at home“-Tickets handelt, fallen keine zusätzlichen Gebühren oder Versandkosten mehr an. Einfach bestellen, ausdrucken und zur Veranstaltung mitbringen. Für alle Inhaber/innen von Vorverkaufs-Tickets wird es am Einlass neben der Tageskasse zudem eine sogenannte „Fast Lane“ geben. Ein langes Anstehen soll damit verhindert werden.

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten sind Samstag, 23.09.2023, 11:00 – 19:00 Uhr und Sonntag, 24.09.2023, 10:00 – 18:00 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 12,– Euro inklusive eines Verkostungsglases.

Veranstaltungsort

Kurhaus / KongressCenter Bad Homburg, Louisenstraße 58, 61348 Bad Homburg